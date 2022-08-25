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В США рассказали, что ждет Лукашенко за поддержку вторжения РФ в Украину

В США предупредили, что помощь Лукашенко в войне РФ против Украины не пройдет бесследно

сегодня, 11:15
Автор:

Кравцев Сергей
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США будут привлекать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к ответственности за поддержку полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Одно из направлений, откуда российские войска 24 февраля выдвинулись в Украину была именно Беларусь. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение посольства США в Беларуси.

В США рассказали, что ждет Лукашенко за поддержку вторжения РФ в Украину

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

В обращении по случаю Дня Независимости Украины американские дипломаты заявили, что желание режима Лукашенко любой ценой удержать власть подорвала суверенитет Беларуси. Фактически с позволения белорусского диктатора вся территория Беларуси с ее инфраструктурой была передана России для полномасштабного вторжения в Украину.

В США считают, что желание Лукашенко помогать Путина в войне против Украины не отображает настрой внутри самой Беларуси, так как большинство белорусов против этой ожесточенной войны и не поддерживают действия президента России.

В заявлении отмечается, начиная с 24 февраля демократические силы Беларуси четко дали понять, что не согласны с позицией Минска по поддержке агрессивных действий Кремля и осуждают действия режима Лукашенко по агрессии против Украины и по сдаче суверенитета страны.

Американские дипломаты акцентировали внимание на том, что США продолжат привлекать режим Лукашенко в ответственности за нарушение прав человека и политические преследования оппозиции, а также за его поддержку войны РФ против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на продолжающиеся обстрелы с Беларуси, Лукашенко обратился к украинцам с поздравлениями.




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Источник: https://by.usembassy.gov/be/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B7%D1%88%D0%B0-%D1%9E-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6//
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