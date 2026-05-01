Россия Минус самолеты: Россия осталась без авиации
Минус самолеты: Россия осталась без авиации

Ювелирная работа беспилотников: Силы беспилотных систем достали врага на аэродроме Шагол

1 мая 2026, 17:48
Недилько Ксения

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил успешное проведение спецоперации, направленной на уменьшение способностей российской армии атаковать мирное население нашей страны.

Минус самолеты: Россия осталась без авиации

Спутниковые снимки с аэродрома РФ

Сообщается, что 25 апреля 2026 г. бойцы Сил беспилотных систем ВСУ совершили точный налет на военный аэродром Шагол, расположенный в глубоком тылу государства-агрессора — в Челябинской области.

"Да, 25.04.2026 на аэродроме Шагол в Челябинской области РФ воинами Сил беспилотных систем ВСУ были поражены несколько истребителей Су-57 и истребитель-бомбардировщик Су-34", — говорится в официальной сводке командования.

Минус самолеты: Россия осталась без авиации - фото 2

В военном руководстве отмечают, что в настоящее время "степень повреждений уточняется". Главной особенностью этой операции стала ее глубина: объекты врага находились на расстоянии почти в 1700 км от государственной границы Украины. В Генштабе лаконично пообещали продолжение подобных операций и традиционно завершили отчет лозунгом "Продолжение следует! Слава Украине!".

Отметим, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что по итогам апреля украинские специальные операции против вражеской инфраструктуры, которые он назвал "дальнобойными санкциями", продемонстрировали качественный рост по нескольким основным показателям.

По словам главы государства, достигнут существенный прогресс в интенсивности атак, дальности их применения, а также в вопросе избавления врага от финансовых поступлений от продажи топлива. "Важно, что не только достигается сам объект, как это определено боевой задачей, но и увеличивается время простоя объекта или, по крайней мере, ощутимое сокращение его работы", — подчеркнул Владимир Зеленский.



