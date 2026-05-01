Росія Мінус літаки: Росія залишилася без авіації
Мінус літаки: Росія залишилася без авіації

Ювелірна робота безпілотників: Сили безпілотних систем дістали ворога на аеродромі Шагол

1 травня 2026, 17:48
Недилько Ксения

Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно підтвердив успішне проведення спецоперації, спрямованої на зменшення спроможностей російської армії атакувати мирне населення нашої країни.

Мінус літаки: Росія залишилася без авіації

Супутникові знімки з аеродрому РФ

Повідомляється, що 25 квітня 2026 року бійці Сил безпілотних систем ЗСУ здійснили влучний наліт на військовий аеродром Шагол, розташований у глибокому тилу держави-агресора — у Челябінській області.

"Так, 25.04.2026 на аеродромі Шагол у Челябінській області рф воїнами Сил безпілотних систем ЗСУ було уражено декілька винищувачів Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34", — йдеться в офіційному зведенні командування.

Мінус літаки: Росія залишилася без авіації - фото 2

У військовому керівництві зазначають, що наразі "ступінь пошкоджень уточнюється". Головною особливістю цієї операції стала її глибина: об'єкти ворога знаходилися на відстані майже 1700 км від державного кордону України. У Генштабі лаконічно пообіцяли продовження подібних операцій та традиційно завершили звіт гаслом "Далі буде! Слава Україні!".

Зазначимо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками квітня українські спеціальні операції проти ворожої інфраструктури, які він назвав "далекобійними санкціями", продемонстрували якісне зростання за кількома основними показниками.

За словами глави держави, досягнуто суттєвого прогресу в інтенсивності атак, дальності їхнього застосування, а також у питанні позбавлення ворога фінансових надходжень від продажу палива. "Важливо, що не тільки досягається сам обʼєкт, як це визначено бойовим завданням, але і збільшується час простою обʼєкта або принаймні відчутне скорочення його роботи", — підкреслив Володимир Зеленський.



