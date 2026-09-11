Мир или затяжная война: Медведев окончательно раскрыл план Кремля на ближайшие годы

Председатель партии "Единая Россия" и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев публично обозначил готовность российской власти к продолжительной войне и дальнейшей милитаризации страны. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

В интервью российской газете "Ведомости" 10 сентября Медведев заявил о необходимости сохранять общество на постоянной военной мобилизации даже после завершения войны против Украины. По его словам, российская оборонная промышленность в будущем должна быть ориентирована на накопление вооружений для противостояния предполагаемой угрозе со стороны НАТО и союзников США в Тихоокеанском регионе.

Одновременно Медведев подготовил почву для возможного усиления экономической нагрузки на население. Он связал существующие проблемы с необходимостью государственного вмешательства в экономику и оправдал потенциальное увеличение налогового бремени.

При этом замглавы Совбеза отрицает подготовку новой мобилизации. Однако ISW отмечает, что эти заявления звучат на фоне признаков, указывающих на подготовку Кремля к возможному увеличению масштабов привлечения людей после выборов в Госдуму.

Отдельное внимание американский институт уделяет роли "Единой России". 22 августа Владимир Путин назвал партию "партией войны", которая должна выполнять его идеологические задачи. Теперь Медведев использует руководство партией для закрепления ее открыто выраженной провоенной платформы.

По оценке ISW, это укладывается в более масштабную политику Кремля по милитаризации российского общества. В стране уже используются военное воспитание молодежи, милитаризированное образование и программа "Время героев", через которую ветераны войны получают государственные должности.

Исследователи сравнивают нынешнюю роль "Единой России" с функцией Коммунистической партии СССР, которая позиционировала себя как главный проводник государственной идеологии.

В итоге российская власть, судя по заявлениям Медведева, готовит общество не к возвращению к мирной модели, а к продолжению жизни в условиях постоянной военной угрозы. Это позволяет Кремлю обосновывать дальнейшие расходы на войну, усиление контроля и новые жертвы со стороны населения.

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