Мир чи затяжна війна: Медведєв остаточно розкрив план Кремля на найближчі роки

Голова партії "Єдина Росія" та заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв публічно окреслив готовність російської влади до тривалої війни та подальшої мілітаризації країни. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Дмитро Медведєв. Фото: з відкритих джерел

В інтерв'ю російській газеті "Ведомости" 10 вересня Медведєв заявив про необхідність зберігати суспільство на постійній військовій мобілізації навіть після завершення війни проти України. За його словами, російська оборонна промисловість у майбутньому має бути орієнтована на накопичення озброєнь для протистояння передбачуваній загрозі з боку НАТО та союзників США у Тихоокеанському регіоні.

Водночас Медведєв підготував ґрунт для можливого посилення економічного навантаження на населення. Він пов'язав існуючі проблеми з необхідністю державного втручання в економіку та виправдав потенційне збільшення податкового навантаження.

При цьому заступник голови Ради безпеки заперечує підготовку нової мобілізації. Однак ISW зазначає, що ці заяви звучать на тлі ознак, які вказують на підготовку Кремля до можливого збільшення масштабів залучення людей після виборів до Держдуми.

Окрему увагу американський інститут приділяє ролі Єдиної Росії. 22 серпня Володимир Путін назвав партію "партією війни", яка має виконувати його ідеологічні завдання. Наразі Медведєв використовує керівництво партією для закріплення її відкрито вираженої провоєнної платформи.

За оцінкою ISW, це вкладається у більш масштабну політику Кремля щодо мілітаризації російського суспільства. У країні вже використовуються військове виховання молоді, мілітарна освіта та програма "Час героїв", через яку ветерани війни отримують державні посади.

Дослідники порівнюють нинішню роль "Єдиної Росії" із функцією Комуністичної партії СРСР, яка позиціонувала себе як головний провідник державної ідеології.

У результаті російська влада, судячи з заяв Медведєва, готує суспільство не до повернення до мирної моделі, а до продовження життя в умовах постійної військової загрози. Це дозволяє Кремлю обґрунтовувати подальші витрати на війну, посилення контролю та нові жертви з боку населення.

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