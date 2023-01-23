"Мир подошел к Третьей мировой": Медведев придумал новую версию вторжения РФ в Украину

Бывший российский президент, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев каждый день делает абсурдные заявления с угрозами российской войны в Украине. На этот раз он заявил, что близится начало Третьей мировой. Об этом сообщает пропагандистский ТАСС .

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Медведев назвал российскую войну, которую в РФ называют "спецоперацией" — "вынужденной и крайней мерой РФ в ответ на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов".

"Та специальная проводимая операция стала вынужденной и крайней мерой, ответом на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов. Очевидно, что мир вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны из-за происходящего", — заявил Медведев во время заседания бюро высшего совета "Единой России".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина сделали неприятное заявление для россиян . Как и предупреждала разведка, частичная мобилизация в России не прекращалась, даже после того, как Путин публично заявил о якобы ее завершении и наборе необходимых для войны против Украины 300 тысяч мобилизованных. Теперь же пресс-секретарь президента ПФ Дмитрий Песков объяснил, что частичная мобилизация на территории РФ все еще действует, ведь она включает не только военную службу, но и меры, необходимые для обеспечения задач военного аппарата. Песков в очередной раз попытался объяснить хитрый ход Кремля, как это может быть так, что Путин и Шойгу сказали о завершении мобилизации, но по факту она не завершилась. По его словам, необходимость в продлении мобилизации возникла из-за новых задач Минобороны РФ. Но какие эти задачи Песков не рассказал.

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