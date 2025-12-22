logo

BTC/USD

89285

ETH/USD

3026.41

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Мир снова отдалился: что теперь говорят у Путина о войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Мир снова отдалился: что теперь говорят у Путина о войне в Украине

The Guardian пишет о том, что в Кремле критикуют Европу за внесение изменений в план США

22 декабря 2025, 07:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Главный советник российского диктатора по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что предлагаемые изменения к мирному плану Вашингтона по Украине могут привести к затягиванию войны. Об этом он сообщил журналистам в воскресенье, передает издание The Guardian.

Мир снова отдалился: что теперь говорят у Путина о войне в Украине

Юрий Ушаков. Фото: из открытых источников

По словам Ушакова, инициативы, которые, по его мнению, выдвигают европейские страны и Украина, не способствуют улучшению документа и не повышают шансы на достижение устойчивого и долгосрочного мира. Он подчеркнул, что подобные предложения, наоборот, могут осложнить переговорный процесс.

В то же время помощник российского лидера уточнил, что не знаком с конкретными формулировками этих поправок, отметив, что его оценка не является прогнозом развития событий. The Guardian при этом ссылается на данные американской разведки, согласно которым Владимир Путин по-прежнему стремится установить контроль над всей территорией Украины, а также вернуть влияние над рядом регионов Европы, ранее входивших в состав Советского Союза.

Издание также напоминает, что на прошлой неделе глава Кремля резко высказался в адрес европейских лидеров, назвав их "свиньями", и заявил, что Россия добьется своих целей либо дипломатическим путем, либо с применением силы.

На фоне этих заявлений продолжаются неофициальные контакты между сторонами. 

Как отмечает The Guardian, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер ведут переговоры в Майами с представителем РФ Кириллом Дмитриевым, рассчитывая на приближение мирного соглашения.

Кроме того, издание приводит слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что дипломатические усилия продвигаются "достаточно быстро". По его словам, украинские представители во Флориде активно работают с американской стороной, а также проводят отдельные встречи с дипломатами США и европейских стран.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем закончились переговоры с украинской и российской делегациями: Уиткофф сделал заявление.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2025/dec/21/kremlin-russia-ukraine-war-end-changes-europe-miami-talks
Теги:

Новости

Все новости