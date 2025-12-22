Главный советник российского диктатора по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что предлагаемые изменения к мирному плану Вашингтона по Украине могут привести к затягиванию войны. Об этом он сообщил журналистам в воскресенье, передает издание The Guardian.

Юрий Ушаков. Фото: из открытых источников

По словам Ушакова, инициативы, которые, по его мнению, выдвигают европейские страны и Украина, не способствуют улучшению документа и не повышают шансы на достижение устойчивого и долгосрочного мира. Он подчеркнул, что подобные предложения, наоборот, могут осложнить переговорный процесс.

В то же время помощник российского лидера уточнил, что не знаком с конкретными формулировками этих поправок, отметив, что его оценка не является прогнозом развития событий. The Guardian при этом ссылается на данные американской разведки, согласно которым Владимир Путин по-прежнему стремится установить контроль над всей территорией Украины, а также вернуть влияние над рядом регионов Европы, ранее входивших в состав Советского Союза.

Издание также напоминает, что на прошлой неделе глава Кремля резко высказался в адрес европейских лидеров, назвав их "свиньями", и заявил, что Россия добьется своих целей либо дипломатическим путем, либо с применением силы.

На фоне этих заявлений продолжаются неофициальные контакты между сторонами.

Как отмечает The Guardian, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер ведут переговоры в Майами с представителем РФ Кириллом Дмитриевым, рассчитывая на приближение мирного соглашения.

Кроме того, издание приводит слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что дипломатические усилия продвигаются "достаточно быстро". По его словам, украинские представители во Флориде активно работают с американской стороной, а также проводят отдельные встречи с дипломатами США и европейских стран.

