Мир знову віддалився: що тепер кажуть у Путіна про війну в Україні

Головний радник російського диктатора із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що запропоновані зміни до мирного плану Вашингтона щодо України можуть призвести до затягування війни. Про це він повідомив журналістів у неділю, інформує видання The Guardian.

Юрій Ушаков. Фото: з відкритих джерел

За словами Ушакова, ініціативи, які, на його думку, висувають європейські країни та Україна, не сприяють покращенню документа та не підвищують шанси на досягнення сталого та довгострокового світу. Він наголосив, що подібні пропозиції, навпаки, можуть ускладнити переговорний процес.

Водночас, помічник російського лідера уточнив, що не знайомий з конкретними формулюваннями цих поправок, зазначивши, що його оцінка не є прогнозом розвитку подій. The Guardian при цьому посилається на дані американської розвідки, згідно з якими Володимир Путін, як і раніше, прагне встановити контроль над усією територією України, а також повернути вплив над рядом регіонів Європи, які раніше входили до складу Радянського Союзу.

Видання також нагадує, що минулого тижня глава Кремля різко висловився на адресу європейських лідерів, назвавши їх "свинями", і заявив, що Росія досягне своєї мети або дипломатичним шляхом, або із застосуванням сили.

На тлі цих заяв продовжуються неофіційні контакти між сторонами.

Як зазначає The Guardian, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Уіткофф та його зять Джаред Кушнер ведуть переговори в Майамі з представником РФ Кирилом Дмитрієвим, розраховуючи на наближення мирної угоди.

Крім того, видання наводить слова президента України Володимира Зеленського, який заявив, що дипломатичні зусилля просуваються "досить швидко". За його словами, українські представники у Флориді активно працюють із американською стороною, а також проводять окремі зустрічі з дипломатами США та європейських країн.

