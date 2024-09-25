В Кремле раскритиковали позицию Украины по поводу принуждения России к миру. Как заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, такая позиция якобы является ошибочной.

Дмитрий Песков

"Позиция, основанная на попытке принуждения России к миру, является абсолютно фатальной ошибкой. Потому что принудить Россию к миру невозможно", — сказал Песков.

При этом он цинично заявил о том, что Россия якобы является сторонницей мира.

"Россия является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед "СВО". Без достижения этих целей принудить Россию невозможно", — заявил Песков.

Он также отметил, что позиция Украины якобы является "глубочайшим заблуждением, которое неизбежно будет иметь последствия для киевского режима".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский повез в Соединенные Штаты план победы Украины. Он рассчитывает, что западные союзники помогут принудить Россию к миру. В Совфеде назвали все заявления президента Владимира Зеленского, сделанного относительно прекращения войны и его плана победы, "противоречивыми". Там заявили, что у президента Украины якобы нет никакого плана прекращения войны, а главная его задача "выпросить" как можно больше помощи.

При этом Песков ранее заявил, что война в Украине может быстро завершиться, как говорит Зеленский, только в том случае, если Россия достигнет всех целей так называемой "специальной военной операции". Хотя в Украине все же рассчитывают, что с помощью союзников смогут остановить войну и добиться справедливого мира.



