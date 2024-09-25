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Ткачик Олеся
В Кремле раскритиковали позицию Украины по поводу принуждения России к миру. Как заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, такая позиция якобы является ошибочной.
Дмитрий Песков
При этом он цинично заявил о том, что Россия якобы является сторонницей мира.
Он также отметил, что позиция Украины якобы является "глубочайшим заблуждением, которое неизбежно будет иметь последствия для киевского режима".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский повез в Соединенные Штаты план победы Украины. Он рассчитывает, что западные союзники помогут принудить Россию к миру. В Совфеде назвали все заявления президента Владимира Зеленского, сделанного относительно прекращения войны и его плана победы, "противоречивыми". Там заявили, что у президента Украины якобы нет никакого плана прекращения войны, а главная его задача "выпросить" как можно больше помощи.
При этом Песков ранее заявил, что война в Украине может быстро завершиться, как говорит Зеленский, только в том случае, если Россия достигнет всех целей так называемой "специальной военной операции". Хотя в Украине все же рассчитывают, что с помощью союзников смогут остановить войну и добиться справедливого мира.
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