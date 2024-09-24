В Совфеде назвали все заявления президента Владимира Зеленского, сделанного относительно прекращения войны и его плана победы, "противоречивыми". В частности, об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Владимир Джабаров

"Мне кажется, надо поменьше слушать Зеленского, потому что он сам уже не знает, что говорит… Нет у него никакого плана, кроме плана выпросить как можно больше денег у США", — заявил представитель страны-оккупанта.

Кроме того, Джабаров заявил, что якобы все планы президента Владимира Зеленского относительно прекращения войны находятся в "области фантастики".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле отказались комментировать сообщения о планах президента Владимира Зеленского представить в США свой "план победы" над Россией. При этом спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков пообещал, что если по этому поводу появится официальная информация, то в Кремле ее изучат.

Также "Комментарии" рассказывали, что в Украине написали план победы в войне с Россией. Ожидается, что этот план президент Владимир Зеленский представит во время визита в США. Президент уже рассказал, что первым план победы увидит президент США Джо Байден. Потом его представят Конгрессу, а также кандидатам в президенты Камаде Гаррис и Дональд Трампу. При этом Зеленский рассчитывает, что США помогут Украине воплотить план победы в жизнь. Если Вашингтон откажется, то Украину ждет очень длительная война и много жертв среди украинцев, заявил глава государства.

При этом западные СМИ утверждают, что план победы президента Украины Владимира Зеленского, который он представит президенту США Джо Байдену, не предусматривает быстрое вступление Украины в НАТО, но в нем есть предложение создать аналог пятой статьи альянса.