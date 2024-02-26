Мира недостаточно. Премьер Болгарии сказал, как нужно наказать Россию

Денков подчеркнул, что Болгария готова к сотрудничеству не только по формуле мира, но и готова работать в рамках международной коалиции для возвращения украинских детей, которых депортировала страна-агрессор Россия.

Николай Денков

При этом премьер Болгарии отметил, что в Украине должен быть установлен справедливый мир, базирующийся на принципах ООН. Вместе с тем, он добавил, что российская агрессия не может завершиться просто установлением мира.

"Однажды должен пройти трибунал для восстановления справедливости. И я призываю международное сообщество, чтобы этот день как можно скорее наступил.

, – сказал болгарский премьер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина уже весной намерена организовать в Швейцарии саммит мира, чтобы обсудить пути выхода из кризиса, вызванного Россией своей немотивированной агрессией в отношении Украины. Саммит намерены провести в Швейцарии. На него планируется пригласить более 160 стран. Вместе с тем, как подчеркнул глава Офиса президента Андрей Ермак на первую встречу точно не позовут Россию. Ее могут пригласить только тогда, когда будет обсужден план, чтобы поставить страну-агрессора в известность.

Вместе с тем, спикер российского президента Дмитрий Песков отметил, что идея проведения любых обсуждений мира без РФ просто "уморительна". Он подтвердил, что никто не выходил из РФ на контакт по поводу того, готова ли Россия принимать участие в обернутом мире в Украине.

При этом президент Владимир Зеленский подчеркнул, что только Украина может предлагать свои идеи мира в стране, поскольку именно она страдает от немотивированной агрессии России.