Мизулина обиделась на Путина. Что пообещал диктатор новой «любовнице» за прощение

Как сообщают российские СМИ, Екатерина Мизулина якобы очень обиделась на то, что в разговоре с "официальной любовницей" Алиной Кабаевой Путин опроверг новый роман и назвал его выдумкой желтой прессы.

Катерина Мизулина

Якобы Мизулина была взбешена такими словами и даже требовала от российского диктатора большей решительности в отношении их связи. Также новая "любовница" якобы потребовала, чтобы Путин оставил в прошлом Алину Кабаеву.

Собственно, сам Путин якобы вел себя очень мягко и сказал, что с Кабаевой его ничего не связывает, кроме некоторых обязательств, и будет правильным, если они будут соблюдены. Российские СМИ предположили, что вероятно речь идет о детях Кабаевой от российского диктатора.

Якобы, чтобы задобрить молодую любовницу Путин даже раскошелился на подарок. Говорят, что он пригласил ее в Сочи на несколько дней, но уже после выборов.

"Полноценный отпуск не обещаю, но мы отлично проведем время",

– якобы сказал Путин.

РосСМИ утверждают, что Мизулина была обрадована таким приглашением и сообщила, что с нетерпением ждет совместной поездки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у российского диктатора Владимира Путина вроде бы появилась новая молодая пассия. Ею оказалась Екатерина Мизулина. Говорят, что российский диктатор ее задаривает дорогостоящими подарками. При этом, якобы экс-президент Дмитрий Медведев хочет отбить Мизулину у Путина, потому что он для нее старый.

Кроме того, известно, что вроде бы "официальная любовница" Путина Алина Кабаева устроила ему скандал по поводу новой пассии. Вроде бы Путин заверил ее, что между ним и Мизулиной ничего нет, все выдумки журналистов.