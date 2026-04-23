«Мне пох»: Тимати эмоционально отреагировал на свое попадание в 20-й пакет санкций Евросоюза

Российский рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, официально попал под ограничение 20-го пакета санкций Европейского Союза. В документах ЕС отмечается, что исполнитель причастен к действиям, которые ставят под угрозу территориальную целостность и суверенитет Украины. В частности, ему инкриминируется регулярное участие в пропагандистских мероприятиях, выступления в оккупированном Крыму и статус доверенного лица Владимира Путина на выборах.

Владимир Путин и рэпер Тимати

Сам артист встретил эту новость с показным безразличием и прибег к нецензурной лексике. "В отличие от многих чиновников, у меня нет и никогда не было недвижимости за границей, а также банковских счетов в ЕС. Поэтому на двадцатый пакет санкций мне пох**", — заявил Юнусов в своих соцсетях.

Несмотря на заверения рэпера об отсутствии связей с Европой, у журналистов-расследователей есть другая информация. Ранее медиа сообщали, что на отца исполнителя, Ильдара Юнусова, оформлена роскошная вилла в Сен-Тропе (Франция), стоимость которой оценивается в 2,5 миллиона евро.

Внесение Тимати в список означает замораживание его возможных активов на территории стран Евросоюза и полный запрет на въезд в государства-члены блока.

