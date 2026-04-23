«Мені пох»: Тіматі емоційно відреагував на своє потрапляння до 20-го пакета санкцій Євросоюзу

Російський репер Тімур Юнусов, відомий під псевдонімом Тіматі, офіційно потрапив під обмеження 20-го пакета санкцій Європейського Союзу. У документах ЄС зазначається, що виконавець причетний до дій, які ставлять під загрозу територіальну цілісність та суверенітет України. Зокрема, йому інкримінують регулярну участь у пропагандистських заходах, виступи в окупованому Криму та статус довіреної особи Володимира Путіна на виборах.

Володимир Путін і репер Тіматі

Сам артист зустрів цю новину з показною байдужістю та вдався до нецензурної лексики. "На відміну від багатьох чиновників, у мене немає і ніколи не було нерухомості за кордоном, а також банківських рахунків у ЄС. Тому на двадцятий пакет санкцій мені пох**", — заявив Юнусов у своїх соцмережах.

Попри запевнення репера про відсутність зв'язків із Європою, журналісти-розслідувачі мають іншу інформацію. Раніше медіа повідомляли, що на батька виконавця, Ільдара Юнусова, оформлено розкішну віллу в Сен-Тропе (Франція), вартість якої оцінюють у 2,5 мільйона євро.

Внесення Тіматі до списку означає заморожування його можливих активів на території країн Євросоюзу та повну заборону на в’їзд до держав-членів блоку.

