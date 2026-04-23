logo_ukra

BTC/USD

77885

ETH/USD

2323.52

USD/UAH

43.94

EUR/UAH

51.38

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Росія «Мені пох»: Тіматі емоційно відреагував на своє потрапляння до 20-го пакета санкцій Євросоюзу
commentss НОВИНИ Всі новини

«Мені пох»: Тіматі емоційно відреагував на своє потрапляння до 20-го пакета санкцій Євросоюзу

Санкції за пропаганду: Тімур Юнусов став фігурантом «чорного списку» ЄС та прокоментував свої закордонні статки

23 квітня 2026, 21:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російський репер Тімур Юнусов, відомий під псевдонімом Тіматі, офіційно потрапив під обмеження 20-го пакета санкцій Європейського Союзу. У документах ЄС зазначається, що виконавець причетний до дій, які ставлять під загрозу територіальну цілісність та суверенітет України. Зокрема, йому інкримінують регулярну участь у пропагандистських заходах, виступи в окупованому Криму та статус довіреної особи Володимира Путіна на виборах.

Володимир Путін і репер Тіматі

Сам артист зустрів цю новину з показною байдужістю та вдався до нецензурної лексики. "На відміну від багатьох чиновників, у мене немає і ніколи не було нерухомості за кордоном, а також банківських рахунків у ЄС. Тому на двадцятий пакет санкцій мені пох**", — заявив Юнусов у своїх соцмережах.

Попри запевнення репера про відсутність зв'язків із Європою, журналісти-розслідувачі мають іншу інформацію. Раніше медіа повідомляли, що на батька виконавця, Ільдара Юнусова, оформлено розкішну віллу в Сен-Тропе (Франція), вартість якої оцінюють у 2,5 мільйона євро.

Внесення Тіматі до списку означає заморожування його можливих активів на території країн Євросоюзу та повну заборону на в’їзд до держав-членів блоку.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини