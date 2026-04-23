Вікторія Боня готується до прямого ефіру з Соловйовим, який назвав її «шльондрою»

Відома російська блогерка Вікторія Боня підтвердила свою готовність до відкритої дискусії з головним кремлівським пропагандистом Володимиром Соловйовим. У своїх соціальних мережах вона повідомила, що отримала запрошення від його команди вийти у спільний прямий ефір.

Вікторія Боня і Володимир Соловйов

"Я сказала, що згодна. Тому що хочеться сподіватися, що з боку пана Соловйова надійдуть вибачення", — заявила Боня. Вона уточнила, що чекає на каяття не за особисті випади на свою адресу, а за системні образи на адресу всіх російських жінок.

Конфлікт між ними спалахнув після того, як Соловйов у телеефірі вдався до брутальних образ, назвавши Вікторію "агентом Зеленського" та "потрьопаною шалавою" за її критичні висловлювання щодо внутрішніх проблем Росії. Ця ситуація спровокувала неочікувану хвилю солідарності з блогеркою, до якої приєдналися навіть деякі представники політичних та дипломатичних кіл РФ.

Наразі Вікторія закликала свою аудиторію допомогти їй підготуватися до розмови. Вона пообіцяла поставити пропагандисту три найпопулярніші запитання від підписників. На даний момент серед лідерів — незручні теми про нерухомість Соловйова в країнах НАТО, місцеперебування його синів та причини його регулярних публічних принижень опонентів.

"Я його не боюся, тому піду", — резюмувала блогерка, демонструючи рішучість у майбутньому протистоянні.

