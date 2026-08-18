Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва может рассматривать Великобританию как участницу войны против России из-за ее военной поддержки Украины. Российский чиновник пригрозил Лондону "последствиями", если британские силы будут напрямую вовлечены в удары по территории РФ.
Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Сергей Лавров в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину отреагировал на слова британского премьера Энди Бернема о том, что Лондон "будет с Украиной до конца". По словам Лаврова, Россия вроде бы имеет право считать участием в войне "прямое участие британских ракетных войск" в атаках по российской территории.
Ранее британские СМИ сообщали об использовании украинскими военными беспилотников, производимых двумя британскими компаниями, во время дальних ударов по территории России. После этого российские дипломаты в Великобритании заявили, что чем глубже Лондон вовлечен в поддержку Украины, тем выше будет "цена", которую он заплатит.
Однако британская сторона не продемонстрировала готовность отступать из-за угроз Москвы. Бернем заявил, что Великобритания продолжит "оказывать поддержку Украине на 100%".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заставит Кремль к миру: посол Британии назвал главные условия для переговоров.
Также "Комментарии" писали, что Британия жестко ответила на угрозы Путина захватывать западные суда.