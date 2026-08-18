"Мне жаль Британию": Лавров выставил угрожающий ультиматум Лондону из-за ударов по РФ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва может рассматривать Великобританию как участницу войны против России из-за ее военной поддержки Украины. Российский чиновник пригрозил Лондону "последствиями", если британские силы будут напрямую вовлечены в удары по территории РФ.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину отреагировал на слова британского премьера Энди Бернема о том, что Лондон "будет с Украиной до конца". По словам Лаврова, Россия вроде бы имеет право считать участием в войне "прямое участие британских ракетных войск" в атаках по российской территории.

"Вы знаете, мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца. Это означает только одно: президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто посягает на наши интересы, на нашу собственность. Мы также имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по РФ как участие в войне. Со всеми вытекающими последствиями", — сказал Лавров.

Ранее британские СМИ сообщали об использовании украинскими военными беспилотников, производимых двумя британскими компаниями, во время дальних ударов по территории России. После этого российские дипломаты в Великобритании заявили, что чем глубже Лондон вовлечен в поддержку Украины, тем выше будет "цена", которую он заплатит.

Однако британская сторона не продемонстрировала готовность отступать из-за угроз Москвы. Бернем заявил, что Великобритания продолжит "оказывать поддержку Украине на 100%".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заставит Кремль к миру: посол Британии назвал главные условия для переговоров.

Также "Комментарии" писали, что Британия жестко ответила на угрозы Путина захватывать западные суда.