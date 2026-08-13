Британія жорстко відповіла на погрози Путіна захоплювати західні судна

У Великій Британії заявили, що дії проти російського "тіньового флоту" відповідають міжнародному морському праву. Так у Лондоні відреагували на погрози Володимира Путіна щодо "дзеркальної" відповіді на затримання російських суден.

Британія відповіла на погрози Путіна захоплювати судна. Фото з відкритих джерел

Представник британського уряду заявив, що Лондон продовжить перешкоджати діяльності танкерів, які використовує Росія для обходу санкцій та фінансування війни проти України.

"Велика Британія порушує роботу суден тіньового флоту та стримує їхню шкідливу морську діяльність, що підживлює війну Росії проти України", — заявив речник уряду.

Він також підкреслив, що британські військові та комерційні судна діють відповідно до міжнародного морського права. За словами представника Лондона, це принципово відрізняє їх від російського "тіньового флоту".

Реакція Лондона прозвучала після заяви Путіна 12 серпня. Російський диктатор пригрозив "відповіддю відповідною мірою", якщо європейські країни продовжать затримувати російські судна "тіньового флоту".

Москва використовує для транспортування нафти в обхід західних обмежень мережу танкерів. За оцінкою Міністерства оборони Великої Британії, російський "тіньовий флот" налічує понад 700 суден. Вони перевозять близько 75% підсанкційної російської нафти, забезпечуючи Кремль значними доходами для продовження війни проти України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що посол Британії відреагував на скандальну заяву Залужного про вступ України в НАТО.

Також "Коментарі" писали, що Путін вперше приїхав на Курильські острови: Японія жорстко відреагувала.