Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва може розглядати Велику Британію як учасницю війни проти Росії через її військову підтримку України. Російський чиновник пригрозив Лондону "наслідками", якщо британські сили будуть безпосередньо залучені до ударів по території РФ.

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну відреагував на слова британського прем'єра Енді Бернема про те, що Лондон "буде з Україною до кінця". За словами Лаврова, Росія нібито має право вважати участю у війні "пряму участь британських ракетних військ" в атаках по російській території.

"Ви знаєте, мені шкода Британію, якщо вона буде з Україною до самого кінця. Це означає лише одне: президент попереджав про наші права діяти в будь-якому районі Світового океану, якщо хтось зазіхатиме на наші інтереси, на нашу власність. Ми також маємо право розглядати гордо оголошену пряму участь британських ракетних військ в ударах по РФ як участь у війні. З усіма наслідками, що випливають", — сказав Лавров.

Раніше британські ЗМІ повідомляли про використання українськими військовими безпілотників, вироблених двома британськими компаніями, під час дальніх ударів по території Росії. Після цього російські дипломати у Великій Британії заявили, що чим глибше Лондон залучений до підтримки України, тим вищою буде "ціна", яку він заплатить.

Однак британська сторона не продемонструвала готовності відступати через погрози Москви. Бернем заявив, що Велика Британія продовжить "надавати підтримку Україні на 100%".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що змусить Кремль до миру: посол Британії назвав головні умови для переговорів.

Також "Коментарі" писали, що Британія жорстко відповіла на погрози Путіна захоплювати західні судна.