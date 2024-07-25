Российских певцов-путинистов Олега Газманова, Игоря Николаева, Наташу Королеву, Богдана Титомера, Лолиту и беглеца Александра Цекало допросят в суде по делу убитого певца и композитора Игоря Талькова. Возобновление расследования, инициированное адвокатом организации "Сорок сороков", касается событий 1991 года, когда Игорь Тальков был застрелен в Ленинградском дворце спорта "Юбилейный".

Убийство Игоря Талькова (фото из открытых источников)

По версии следствия, во время ссоры перед концертом между Игорем Тальковым, его охранником Игорем Малаховым и Валерием Шляфманом, Шляфман, защищая Малахова, выстрелил и случайно попал в Талькова. Валерий Шляфман, сейчас проживающий в Израиле под именем Валерий Высоцкий, заочно арестован. Есть предположение, что его брат, известный в криминальных кругах Петербурга, помог ему бежать из страны.

Адвокаты и общественные активисты утверждают, что это не было убийством по неосторожности, а целенаправленным действием. Они планируют обратиться в суд с просьбой учесть все новые обстоятельства и возможный сговор. Первое судебное разбирательство состоится 23 июля в Петроградском районном суде Петербурга.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России наконец-то завершили расследование убийства Игоря Талькова . В террористической РФ завершили расследование об убийстве популярного исполнителя и композитора 90-х годов Игоря Талькова. По информации, обнародованной пропагандистскими СМИ, сотрудники следственного комитета Санкт-Петербурга полностью завершили расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова, это было в 1991 году. Главный подозреваемый по громкому делу остался концертный директор певца Валерий Шляфман.