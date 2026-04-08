Мобилизация в РФ без сигнала: к какому решению приближается Кремль

В России фактически не прекращается скрытая мобилизация, однако для открытого объявления массового призыва Кремлю не хватает ключевого элемента – идеи, способной консолидировать общество. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью РБК-Украина.

По его словам, в течение всего периода полномасштабной войны РФ системно пополняет армию за счет резервистов и узкопрофильных специалистов. Такой процесс происходит постоянно, однако нет признаков классической публичной мобилизации.

Палиса подчеркнул, что для повторения сценария 2022 года российским властям необходимо не только подготовить ресурсы, но и создать нарратив, оправдающий новую волну призыва. По его оценке, такого объединяющего фактора в РФ нет.

Он скептически оценил возможность использования масштабных провокаций для мобилизационного эффекта. В то же время информационная политика Кремля, включая усиление контроля над соцсетями, может свидетельствовать о подготовке к предстоящим шагам или попытке более жестко контролировать внутреннюю ситуацию.

Отдельно Палиса отметил, что пропагандистские тезисы, ранее активно использовавшиеся для оправдания войны, сейчас не дают нужного результата для мобилизации населения.

В то же время в Украине, по его словам, наблюдается улучшение мобилизационных процессов. За последние месяцы удалось усилить рекрутинг и устранить часть организационных проблем, что положительно повлияло на обеспечение Сил обороны.

При этом вопрос снижения мобилизационного возраста ниже 25 лет или изменений в правилах выезда для мужчин 18-23 лет пока не стоит на повестке дня.

