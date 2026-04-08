logo

BTC/USD

71509

ETH/USD

2244.43

USD/UAH

43.49

EUR/UAH

50.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Мобилизация в РФ без сигнала: к какому решению приближается Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

Мобилизация в РФ без сигнала: к какому решению приближается Кремль

В Москве не решаются открытый шаг без "объединительной идеи", а скрытый набор продолжается без пауз

8 апреля 2026, 10:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В России фактически не прекращается скрытая мобилизация, однако для открытого объявления массового призыва Кремлю не хватает ключевого элемента – идеи, способной консолидировать общество. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью РБК-Украина.

Мобилизация в РФ без сигнала: к какому решению приближается Кремль

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По его словам, в течение всего периода полномасштабной войны РФ системно пополняет армию за счет резервистов и узкопрофильных специалистов. Такой процесс происходит постоянно, однако нет признаков классической публичной мобилизации.

Палиса подчеркнул, что для повторения сценария 2022 года российским властям необходимо не только подготовить ресурсы, но и создать нарратив, оправдающий новую волну призыва. По его оценке, такого объединяющего фактора в РФ нет.

Он скептически оценил возможность использования масштабных провокаций для мобилизационного эффекта. В то же время информационная политика Кремля, включая усиление контроля над соцсетями, может свидетельствовать о подготовке к предстоящим шагам или попытке более жестко контролировать внутреннюю ситуацию.

Отдельно Палиса отметил, что пропагандистские тезисы, ранее активно использовавшиеся для оправдания войны, сейчас не дают нужного результата для мобилизации населения.

В то же время в Украине, по его словам, наблюдается улучшение мобилизационных процессов. За последние месяцы удалось усилить рекрутинг и устранить часть организационных проблем, что положительно повлияло на обеспечение Сил обороны.

При этом вопрос снижения мобилизационного возраста ниже 25 лет или изменений в правилах выезда для мужчин 18-23 лет пока не стоит на повестке дня.

Читайте на портале "Комментарии" — в России могут резко усилить условия труда для миллионов граждан – после встречи с диктатором Владимир Путин представители крупного бизнеса начали продвигать идею фактической "трудовой мобилизации". Об этом сообщает Служба внешней разведки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости