Мобілізація в РФ без сигналу: до якого рішення наближається Кремль

У Росії фактично не припиняється прихована мобілізація, однак для відкритого оголошення масового призову Кремлю бракує ключового елементу – ідеї, здатної консолідувати суспільство. Про це заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, протягом усього періоду повномасштабної війни РФ системно поповнює армію за рахунок резервістів і вузькопрофільних спеціалістів. Такий процес відбувається постійно, однак не має ознак класичної публічної мобілізації.

Паліса наголосив, що для повторення сценарію 2022 року російській владі необхідно не лише підготувати ресурси, а й створити наратив, який виправдає нову хвилю призову. Наразі, за його оцінкою, такого об’єднавчого фактору в РФ немає.

Він також скептично оцінив можливість використання масштабних провокацій для мобілізаційного ефекту. Водночас інформаційна політика Кремля, включно з посиленням контролю над соцмережами, може свідчити про підготовку до майбутніх кроків або спробу жорсткіше контролювати внутрішню ситуацію.

Окремо Паліса зазначив, що пропагандистські тези, які раніше активно використовувалися для виправдання війни, нині не дають потрібного результату для мобілізації населення.

Водночас в Україні, за його словами, спостерігається покращення мобілізаційних процесів. За останні місяці вдалося посилити рекрутинг і усунути частину організаційних проблем, що позитивно вплинуло на забезпечення Сил оборони.

При цьому питання зниження мобілізаційного віку нижче 25 років або змін у правилах виїзду для чоловіків 18-23 років наразі не стоїть на порядку денному.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Росії можуть різко посилити умови праці для мільйонів громадян – після зустрічі з диктатором Володимир Путін представники великого бізнесу почали просувати ідею фактичної "трудової мобілізації". Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.



