Как заявили в Кремле, Москва и Нью-Дели ведут подготовку к визиту индийского премьер-министра Нарендры Моди в РФ. В частности, об этом заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков.

Моди и Путин

"Мы ведем подготовку к визиту Моди в РФ. Своевременно сообщим дату [визита]", — сказал Песков.

При этом накануне издание Tribune со ссылкой на источники сообщило, что 8 июля председатель индийского правительства посетит Москву в рамках однодневного визита. По словам журналистов, премьер-министр прилетит в РФ впервые за пять лет.

В России, конечно же, ликуют. Так, российский политолог Игорь Пшеничников заявил, что таким образом Нью-Дели хочет показать Вашингтону приоритеты, а также продемонстрировать многовекторность своей политики.

Пшеничников напомнил, что в прошлом году на саммите G20 США объявили о создании совместно с Индией экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа, что было расценено как попытка Вашингтона привязать к себе Нью-Дели через помощь в противостоянии Китаю.

При этом россиянин допустил, что в условиях политической нестабильности, проекты, презентованные Соединенными Штатами, на самом деле были лишь PR-акцией.

"А потому выбор приоритетов для Дели понятен. Потому Моди после своего переизбрания едет в Москву, а не в Вашингтон", — заявил российский эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению экспертов, на самом деле для Индии главным являются свои личные приоритеты и цели. Индия накупила российскую нефть на десятки миллиардов долларов, и зарабатывает на ее переработке и продаже на мировом рынке, но это не будет продолжаться вечно.





