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Моди едет к Путину: в РФ сказали, почему премьер Индии выбрал их страну, а не США

В начале июля премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит с визитом Россию

26 июня 2024, 13:18
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявили в Кремле, Москва и Нью-Дели ведут подготовку к визиту индийского премьер-министра Нарендры Моди в РФ. В частности, об этом заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков.

Моди едет к Путину: в РФ сказали, почему премьер Индии выбрал их страну, а не США

Моди и Путин

"Мы ведем подготовку к визиту Моди в РФ. Своевременно сообщим дату [визита]", — сказал Песков.

При этом накануне издание Tribune со ссылкой на источники сообщило, что 8 июля председатель индийского правительства посетит Москву в рамках однодневного визита. По словам журналистов, премьер-министр прилетит в РФ впервые за пять лет.

В России, конечно же, ликуют. Так, российский политолог Игорь Пшеничников заявил, что таким образом Нью-Дели хочет показать Вашингтону приоритеты, а также продемонстрировать многовекторность своей политики.

Пшеничников напомнил, что в прошлом году на саммите G20 США объявили о создании совместно с Индией экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа, что было расценено как попытка Вашингтона привязать к себе Нью-Дели через помощь в противостоянии Китаю.

При этом россиянин допустил, что в условиях политической нестабильности, проекты, презентованные Соединенными Штатами, на самом деле были лишь PR-акцией.

"А потому выбор приоритетов для Дели понятен. Потому Моди после своего переизбрания едет в Москву, а не в Вашингтон", — заявил российский эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению экспертов, на самом деле для Индии главным являются свои личные приоритеты и цели. Индия накупила российскую нефть на десятки миллиардов долларов, и зарабатывает на ее переработке и продаже на мировом рынке, но это не будет продолжаться вечно.





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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/06/26/23328151.shtml?updated
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