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Моди призвал Путина остановить войну: подробности

Премьер-министр Индии заявил российскому диктатору о необходимости прекратить войну в Украине

22 октября 2024, 23:50
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Марьян Ощановский

Война России и Украины должна завершиться миром, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с диктатором РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.

Моди призвал Путина остановить войну: подробности

Моди встретился с Путиным. Фото из открытых источников

"О продолжающемся конфликте между Россией и Украиной: мы регулярно находимся в контакте. Как я сказал ранее, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами. Индия полностью поддерживает скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы отдаем приоритетное значение человечеству и готовы оказать любое возможное содействие в будущем", — заявил Нарендра Моди.

Как известно, ранее Путин предположил, что посредниками в мирных переговорах могут стать Китай, Индия или Бразилия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея может перебросить в Украину военных из Сил специальных операций (SOF). Как пишет британская газета The Telegraph, северокорейские войска SOF являются "одним из самых секретных подразделений такого рода в мире". Издание отмечает, что в докладах западных аналитиков SOF называют "высококвалифицированными войсками, оснащенными лучшим снаряжением, доступным для опасных, но важных миссий".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что командование ВСУ признало, что темпы мобилизации в Украине пошли на убыль. На сегодняшний день средняя численность одновременной подготовки новобранцев украинской армии в учебных центрах составляет около 20 тысяч человек, сообщил представитель Генштаба ВСУ Василий Румак. По его словам, еще несколько месяцев назад количество одновременно учившихся мобилизованных достигало почти 35 тысяч.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/26701
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