Могут ли ЧВК выйти из-под контроля путинского режима – возможен ли новый бунт

Согласно обновленному отчету Института изучения войны (ISW), Министерству обороны России не удается полностью взять под контроль некоторые частные военные компании, связанные с влиятельными чиновниками и бизнесменами. Как пример приводится ситуация с ЧВК "Конвой", которую якобы финансирует давний соратник российского диктатора Владимира Путина – Аркадий Ротенберг через госбанк ВТБ. Сама о себе говорит и ситуация с ЧВК "Вагнер", которая после июньского бунта перебралась в Беларусь – и качает теперь там свои права, а также создает напряжение у восточных границ НАТО. Есть ли вероятность, что ЧВК или иные структуры настолько выйдут из-под контроля путинского режима, что помогут уничтожить этот самый режим? Остался ли еще шанс на внутренний мятеж? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

ЧВК. Фото из открытых источников

Не надо так искренне верить, что у Кремля есть конфликт с содержанцами и руководством частных военных компаний

Политический эксперт Светлана Кушнир поясняет: есть Шойгу и его амбиции, а есть Путин и его вассалы.

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"Давайте не забывать, что в РФ ничто и никто не имеет права на стратегическое планирование, кроме Путина. То, что частные военные компании появились в 2014 году и расползлись участвовать во многих вооруженных конфликтах, а спустя восемь лет сам же Путин признал, что никакие они не частные, а жили и воевали на деньги госбюджета РФ – свидетельство тому, что политика российского диктатора – это масштабирование агрессии против Запада. И тех стран, которые не пригнули головы и не поддались на посулы РФ быть "союзными". Пример такого "союза" в коленопреклоненной позе демонстрирует Беларусь и ее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко", – отмечает эксперт.

По сути, продолжает она, после условного бунта против Минобороны РФ и Шойгу Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнер" Лукашенко превратил территорию Беларуси в плацдарм для российских военных формирований, которые готовы и дальше продолжить стратегию гибридной войны против стран Европейского союза, стран-участниц НАТО.

Светлана Кушнир акцентирует, что напряжение на границе Беларуси и Польши растет. И напоминает, что оружием этой гибридной войны у Путина уже были и гражданские беженцы (2021 год). Теперь это – наемники, бывшие российские заключенные, боевики ЧВК "Вагнер".

"Не надо так искренне верить, что у Кремля есть конфликт с содержанцами и руководством частных военных компаний, – призывает эксперт. – Как раз с башнями Кремля у того же Пригожина и Ротенберга нет никаких проблем, в десна целуются. Но есть другой аспект этого якобы, конфликта – борьба за госфинансирование таких милитари-команд, желание оседлать громадные потоки средств, который выделяют из бюджета РФ для ведения войны. Это противостояние определенных игроков с Минобороны и Шойгу, желание сместить его и усадить в это кресло "своего". Потому все подставы по Шойгу – лишь противостояние групп бизнеса и влияния и непосредственная борьба за близость к телу "царя-Путина", за его благосклонность и лояльность".

Пока видим, отмечает Светлана Кушнир, что хоть у МО РФ и пошатнулись позиции, но именно Шойгу во главе ведомства выгоден Путину для реализации тактики "разделяй и властвуй" среди капсул политических и бизнесовых элит в России. Таким образом, поясняет она, решается главная задача для хозяина Кремля – не допустить монолитнолитности, объединения российской политистеблишмента против самого же Путина.

"Бунт и революции, смещение власти в РФ возможны только в том случае, если в недрах этого гадюшника вырастет новый лидер. Вот этого роста и набора веса и влиятельности и не допускает Путин", – резюмирует Светлана Кушнир.

Одним из факторов дестабилизации ситуации внутри РФ являются частные военные компании

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун уверен, что риск внутренних бунтов в России возрастает.

"Жить там лучше точно не становится. Экономическое, социальное, политическое, военное напряжение растет. Рубль стремительно слабеет. Ситуация осложняется и расшатывается. И, несмотря на попытки российского руководства во главе с военным преступником, террористом Путиным рассказывать, что они якобы контролируют ситуацию, что нет причин для переживаний, в реальности всё наоборот", – подчеркивает политолог.

По его словам, одним из факторов дестабилизации являются и частные военные компании.

могут пойти и против Путина и его клики. Ведь их главная идеология – деньги. А подчиняются они, прежде всего, своим хозяевам – олигархам, бандитам, которым важно защищать именно свои интересы. А интересы эти, похоже, всё больше расходятся с кремлевскими", – подчеркивает Максим Джигун. "Их создание (причем за рамками закона) с благословения Кремля в свое время позволило ему руками наемников решать ряд своих задач в разных частях мира, включая Африку и Украину. Но, в то же время, представители ЧВК, как показал бунт вагнеровцев

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