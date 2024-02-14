Россия и дальше готова к разрешению "конфликта" в Украине политико-дипломатическим путем, заявил Сергей Лавров. Однако, по его словам, при этом должны быть учтены "реалии на земле".

Сергей Лавров

"Мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета сложившихся за долгие годы реалий, которые сейчас привели к нынешней ситуации",

– сказал Лавров.

При этом глава российского МИД подчеркнул, что страны Запада не хотят учитывать эти "реалии" и интересы России. Именно поэтому, добавил он, пока нет вариантов договориться.

Также Лавров добавил, что якобы Соединенные Штаты и их союзники не оставляют "мечтаний" о нанесении России стратегического поражения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению нардепа Владимира Арьева , Россия на самом деле не заинтересована в переговорах по прекращению войны в Украине. Во-первых, она не столь экономически истощилась, как хотелось бы Украине. Во-вторых, у диктатора Владимира Путина есть план, как заставить страны Запада вести переговоры по Украине без Украины. Для этого диктатор хочет к концу года устроить провокацию в отношении одной из стран НАТО и заставить улаживать вопросы ценой Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина должна признать "совсем иную реальность", чтобы иметь возможность идти на мирные переговоры с Россией. Украина могла с меньшими затратами выйти на мирные договоренности в марте, но по требованию англосаксов отказалась от достигнутых результатов, добавил он.





