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Ткачик Олеся
Россия и дальше готова к разрешению "конфликта" в Украине политико-дипломатическим путем, заявил Сергей Лавров. Однако, по его словам, при этом должны быть учтены "реалии на земле".
Сергей Лавров
При этом глава российского МИД подчеркнул, что страны Запада не хотят учитывать эти "реалии" и интересы России. Именно поэтому, добавил он, пока нет вариантов договориться.
Также Лавров добавил, что якобы Соединенные Штаты и их союзники не оставляют "мечтаний" о нанесении России стратегического поражения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению нардепа Владимира Арьева , Россия на самом деле не заинтересована в переговорах по прекращению войны в Украине. Во-первых, она не столь экономически истощилась, как хотелось бы Украине. Во-вторых, у диктатора Владимира Путина есть план, как заставить страны Запада вести переговоры по Украине без Украины. Для этого диктатор хочет к концу года устроить провокацию в отношении одной из стран НАТО и заставить улаживать вопросы ценой Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина должна признать "совсем иную реальность", чтобы иметь возможность идти на мирные переговоры с Россией. Украина могла с меньшими затратами выйти на мирные договоренности в марте, но по требованию англосаксов отказалась от достигнутых результатов, добавил он.
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