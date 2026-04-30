logo

BTC/USD

76411

ETH/USD

2262.89

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Молотки и «кровавые» следы: в Москве задержали двух человек за акции против топ-менеджеров Роскомнадзора
commentss НОВОСТИ Все новости

Молотки и «кровавые» следы: в Москве задержали двух человек за акции против топ-менеджеров Роскомнадзора

Спецоперация в Москве: задержаны россияне, устроившие психологическое давление на должностных лиц цензурного ведомства

30 апреля 2026, 16:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Москве произошли задержания двух граждан РФ, обвиняемых в проведении "акций запугивания", направленных против четырех представителей руководящего состава Роскомнадзора (РКН). Об этом официально сообщило ФСБ.

Молотки и «кровавые» следы: в Москве задержали двух человек за акции против топ-менеджеров Роскомнадзора

Иллюстративное фото

Российская спецслужба утверждает, что задержанные действовали якобы по заданию спецслужб Украины. В Следственном комитете РФ раскрыли детали того, как именно происходило психологическое давление на должностных лиц. По данным следствия, злоумышленники оставили на дверях квартир трех сотрудников РКН молотки, на которых были нанесены следы жидкости бурого цвета, имитирующей кровь.

"Хулиганы повесили на дверях квартир трех сотрудников РКН молотки со следами бурой жидкости", — уточнили в СК РФ.

Каким способом "запугивали" четвертого работника ведомства, правоохранители пока не детализируют. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств инцидента.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в России разгорается скандал вокруг главного кремлевского рупора Владимира Соловьева. Роскомнадзор официально взял в работу жалобу одного из телезрителей и инициировал проверку вещателя "Россия-1". Об этом стало известно благодаря Telegram-каналу "Можем объяснить", ссылающемуся на соответствующие документы регулятора.

Суть претензий состоит в том, что во время своей программы "Воскресный вечер", имеющей маркировку 12+, ведущий опустился до откровенной грубой брани. Автор заявления требует наказать канал за высказывание Соловьева, который назвал блогершу Викторию Боню "потрепанной шалавой" и "потрепанной тварью".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости