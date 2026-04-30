Молотки и «кровавые» следы: в Москве задержали двух человек за акции против топ-менеджеров Роскомнадзора

В Москве произошли задержания двух граждан РФ, обвиняемых в проведении "акций запугивания", направленных против четырех представителей руководящего состава Роскомнадзора (РКН). Об этом официально сообщило ФСБ.

Российская спецслужба утверждает, что задержанные действовали якобы по заданию спецслужб Украины. В Следственном комитете РФ раскрыли детали того, как именно происходило психологическое давление на должностных лиц. По данным следствия, злоумышленники оставили на дверях квартир трех сотрудников РКН молотки, на которых были нанесены следы жидкости бурого цвета, имитирующей кровь.

"Хулиганы повесили на дверях квартир трех сотрудников РКН молотки со следами бурой жидкости", — уточнили в СК РФ.

Каким способом "запугивали" четвертого работника ведомства, правоохранители пока не детализируют. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств инцидента.

