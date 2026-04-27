Росія «Пошарпана шалава»: через брудну лайку Соловйова в ефірі під приціл цензорів потрапив телеканал «Россия-1»
«Пошарпана шалава»: через брудну лайку Соловйова в ефірі під приціл цензорів потрапив телеканал «Россия-1»

Роскомнадзор перевіряє пропагандиста Соловйова через публічні образи блогерки Вікторії Боні

27 квітня 2026, 21:56
Недилько Ксения

У Росії розгорається скандал навколо головного кремлівського рупора Володимира Соловйова. Роскомнадзор офіційно взяв у роботу скаргу одного з телеглядачів та ініціював перевірку мовника "Россия-1". Про це стало відомо завдяки Telegram-каналу "Можем объяснить", який посилається на відповідні документи регулятора.

Вікторія Боня і Володимир Соловйов

Суть претензій полягає в тому, що під час своєї програми "Недільний вечір", яка має маркування 12+, ведучий опустився до відвертої брутальної лайки.

Автор заяви вимагає покарати канал за висловлювання Соловйова, який назвав блогерку Вікторію Боню "пошарпаною шалавою" та "пошарпаною тварюкою".

Паралельно з цим наглядове відомство вивчає і власний телеканал пропагандиста "Соловьев Live". Там перевіряють можливі порушення закону про захист дітей від шкідливої інформації, оскільки в ранковому шоу, де Соловйов так само поливав брудом блогерку, взагалі були відсутні будь-які вікові обмеження.

Цьому медійному конфлікту передувала серйозна суперечка між сторонами, писали "Коментарі".

Раніше Соловйов в ефірі державного телеканалу оголосив Боню "агентом Зеленського" після того, як вона записала публічне звернення до Путіна щодо низки гострих соціальних проблем у Росії.                                 

Спочатку за ведучого заступилися інші прокремлівські спікери.                                   

Проте згодом на захист Вікторії Боні піднялася хвиля солідарності. До флешмобу приєдналися не лише популярні лідери думок, а й безпосередні учасники агресії проти України, а також окремі російські дипломати та політики.



