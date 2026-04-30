Молотки та «криваві» сліди: у Москві затримали двох осіб за акції проти топменеджерів Роскомнадзору

У Москві відбулися затримання двох громадян РФ, яких звинувачують у проведенні "акцій залякування", спрямованих проти чотирьох представників керівного складу Роскомнадзору (РКН). Про це офіційно повідомило ФСБ.

Російська спецслужба стверджує, що затримані діяли нібито "за завданням спецслужб України". У Слідчому комітеті РФ розкрили деталі того, як саме відбувався психологічний тиск на посадовців. За даними слідства, зловмисники залишили на дверях квартир трьох співробітників РКН молотки, на яких було нанесено сліди рідини бурого кольору, що імітувала кров.

"Хулігани повісили на дверях квартир трьох співробітників РКН молотки зі слідами бурої рідини", — уточнили в СК РФ.

Яким саме способом "залякували" четвертого працівника відомства, правоохоронці наразі не деталізують. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин інциденту.

