Монголия не арестовала Путина: МИД Украины сделало заявление

Монголия не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина во время его визита в Улан-Батор. Министерство иностранных дел Украины выразило свое возмущение, назвав этот акт серьезным ударом по международной системе уголовного права и объявило о намерении работать над последствиями для Монголии.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Невыполнение правительством Монголии обязательного ордера МКС на арест Путина является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права. Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора", – заявил спикер МИД Георгий Тихий.

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин прибыл в Монголию сегодня, где он как государство-участник Римского устава обязано было исполнить ордер Международного уголовного суда на арест Путина.

Однако новостей об аресте Путина пока не поступало. Более того, Путина в Улан-Баторе встретили почетный караул и ряд чиновников.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, во время визита Путина в Монголию планируется обсуждение строительства нового газопровода "Сила Сибири 2" через Монголию в Китай. Это, вероятно, объясняет, почему Путин получил гарантии того, что он не будет арестован по ордеру Международного уголовного суда.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на возможный арест Путина в Монголии. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России нет проблем с Монголией во время визита Путина в страну, которая является членом Международного уголовного суда и может арестовать российского диктатора.