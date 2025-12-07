logo

Мощные взрывы в России после атаки дронов горит нефтебаза (ВИДЕО)
НОВОСТИ

Мощные взрывы в России после атаки дронов горит нефтебаза (ВИДЕО)

В Саратовской области усадебные взрывы. Дроны атаковали нефтебазу вблизи Энгельса, где расположен военный аэродром.

7 декабря 2025, 09:55
Автор:
avatar

Slava Kot

В ночь на 7 декабря в российском городе Энгельс Саратовской области раздалась серия мощных взрывов. По данным местных жителей и распространенным в соцсетях видео, в результате атаки неизвестных беспилотников вспыхнула нефтебаза. Инцидент произошел у военного аэродрома, с которого регулярно взлетают бомбардировщики и истребители, запускающие ракеты по территории Украины.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

Первые сообщения об угрозе атаки дронов появились около часу ночи. В Саратове объявили воздушную тревогу из-за фиксации дронов в воздухе. Работа местного аэропорта была приостановлена и введен план "Ковер", предусматривающий полное прекращение рейсов из-за опасности.

Жители Энгельса описывают ночь как одну из самых громких за последние месяцы. По их словам, раздались по меньшей мере пять взрывов, "стены дрожали", над городом выли сирены, а ночное небо осветили вспышки пожара.

На распространенных в соцсетях видео виден момент удара беспилотника и последующее возгорание. Пользователи Telegram-канала Exilenova утверждают, что атакована местная нефтебаза, одна из логистических точек для обеспечения российской военной инфраструктуры.

 


Перед началом атаки губернатор области Роман Бусаргин заявлял о возможной угрозе беспилотников и уверял, что экстренные службы находятся в полной готовности. Однако после ночных взрывов он не обнародовал новые данные по ситуации.

Утром российское Министерство обороны заявило об "сбитии 42 дронов" над Саратовской областью. Украина не делала официальных заявлений об атаке дронов в Саратовской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пентагон был готов передать Украине ракеты Tomahawk, однако этому помешал Трамп.

Также "Комментарии" писали, что на Западе назвали очень мрачной для Украины ситуацию на фронте.



