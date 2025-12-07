logo_ukra

Головна Новини Світ США Пентагон був готовий передати Україні ракети Tomahawk: хто заблокував рішення
commentss НОВИНИ Всі новини

Пентагон був готовий передати Україні ракети Tomahawk: хто заблокував рішення

Колишній посол США Вільям Тейлор заявив, що Пентагон підготував передачу ракет Tomahawk Україні, але Дональд Трамп заблокував рішення.

7 грудня 2025, 09:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Сполучені Штати могли передати Україні крилаті ракети великої дальності Tomahawk, але постачання так і не відбулося через рішення президента США Дональда Трампа. Про це заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

Пентагон був готовий передати Україні ракети Tomahawk: хто заблокував рішення

Вільям Тейлор. Фото: УНІАН

Вільям Тейлор розповів, що Пентагон повністю підготував план передачі ракет Tomahawk Києву. Усі технічні та логістичні питання були опрацьовані, а Міноборони США чекало лише на політичне схвалення.

"Пентагон, наше міністерство оборони, було готове до рішення президента про постачання ракет "Томагавк" в Україну. Вони були готові", — розповів дипломат.

За його словами, останнє слово залишилося за Дональдом Трампом, який не дав згоди на передачу озброєння. За даними Bloomberg, американський лідер ухвалив рішення після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, який заявив, що постачання Tomahawk "призведе до ескалації війни" та зіпсує відносини між Москвою і Вашингтоном.

"Я думаю, це було б важливо – не вирішально, але важливим елементом для тиску на Путіна", – вказує Тейлор на можливість, якби США предали Україні ракети Tomahawk.

Ситуація навколо Tomahawk стала однією з ключових тем жовтневого візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Український президент сподівався домогтися позитивного рішення, але після відмови Трампа його спецпосланець Стів Віткофф запропонував Києву альтернативу, яка полягала у  10-річному звільнені від мит США.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на Заході оцінили ситуацію на фронті.

Також "Коментарі" писали, що Трамп несподівано надіслав погрозливе попередження Путіну.



Джерело: https://www.n-tv.de/politik/08-02-Kellogg-Einigung-zur-Ukraine-kurz-vor-Abschluss-id4501588.html
