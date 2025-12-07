Пентагон був готовий передати Україні ракети Tomahawk: хто заблокував рішення

Рубрики
Сполучені Штати могли передати Україні крилаті ракети великої дальності Tomahawk, але постачання так і не відбулося через рішення президента США Дональда Трампа. Про це заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.
Вільям Тейлор. Фото: УНІАН
Вільям Тейлор розповів, що Пентагон повністю підготував план передачі ракет Tomahawk Києву. Усі технічні та логістичні питання були опрацьовані, а Міноборони США чекало лише на політичне схвалення.
За його словами, останнє слово залишилося за Дональдом Трампом, який не дав згоди на передачу озброєння. За даними Bloomberg, американський лідер ухвалив рішення після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, який заявив, що постачання Tomahawk "призведе до ескалації війни" та зіпсує відносини між Москвою і Вашингтоном.
Ситуація навколо Tomahawk стала однією з ключових тем жовтневого візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Український президент сподівався домогтися позитивного рішення, але після відмови Трампа його спецпосланець Стів Віткофф запропонував Києву альтернативу, яка полягала у 10-річному звільнені від мит США.
