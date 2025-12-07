Потужні вибухи у Росії після атаки дронів: горить нафтобаза (ВІДЕО)

У ніч на 7 грудня в російському місті Енгельс Саратовської області пролунала серія потужних вибухів. За даними місцевих жителів та поширеними у соцмережах відео, унаслідок атаки невідомих безпілотників спалахнула нафтобаза. Інцидент стався поблизу військового аеродрому, з якого регулярно злітають бомбардувальники та винищувачі, що запускають ракети по території України.

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

Перші повідомлення про загрозу атаки дронів з’явилися близько першої години ночі. У Саратові оголосили повітряну тривогу через фіксацію дронів у повітрі. Роботу місцевого аеропорту було призупинено і запроваджено план "Ковер", який передбачає повне припинення рейсів через небезпеку.

Мешканці Енгельса описують ніч як одну з найгучніших за останні місяці. За їхніми словами, пролунало щонайменше п’ять вибухів, "стіни тремтіли", над містом вили сирени, а нічне небо освітили спалахи пожежі.

На поширених у соцмережах відео видно момент удару безпілотника та подальше загоряння. Користувачі Telegram-каналу Exilenova+ стверджують, що атакована саме місцева нафтобаза, одна з логістичних точок для забезпечення російської військової інфраструктури.

Перед початком атаки губернатор області Роман Бусаргін заявляв про можливу загрозу безпілотників та запевняв, що екстрені служби перебувають у повній готовності. Однак після нічних вибухів він не оприлюднив нових даних щодо ситуації.

Вранці російське Міністерство оборони заявило про "збиття 42 дронів" над Саратовською областю. Україна не робила офіційних заяв щодо атаки дронів у Саратовській області.

