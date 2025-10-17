Мощный взрыв на химзаводе "Авангард" в РФ: разрушен цех, есть пострадавшие (ВИДЕО)

Взрыв на химзаводе "Авангард" в Башкортостане. Фото иллюстративное

В российском городе Стерлитамак (Республика Башкортостан) произошел мощный взрыв на территории химического завода "Авангард", где производится нитроцеллюлоза — вещество, используемое в производстве лаков и пластмасс. В результате инцидента обрушился производственный цех, пострадали не менее восьми человек, еще несколько остаются под завалами.

Как сообщает российское медиа Mash, взрыв прогремел в технологической установке предприятия. Очевидцы отмечают, что перед взрывом видели яркую вспышку, после чего раздался мощный грохот, который вызвал обрушение здания. На видео видно, как на территории завода слышны звуки сигнализаций, а часть объекта полностью разрушена.

Спасатели, медики и представители местных властей прибыли на место происшествия. Двух человека уже достали и госпитализировали, остальным пострадавшим медицинскую помощь оказывают непосредственно на месте.

По предварительным данным, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при работе в цехе. В то же время российские службы заявляют, что никакая активность беспилотников в районе не зафиксирована, поэтому версия внешнего вмешательства не рассматривается.

Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов подтвердил факт взрыва и сообщил, что находится на месте аварии.

"Произошел взрыв в одном из цехов завода "Авангард". Сейчас на месте работают все прибывшие оперативно экстренные службы. Данные относительно пострадавших уточняются, им предоставляется необходимая помощь. Я буду держать ситуацию под контролем и информировать о новых данных", — сообщил Шаймарданов.

Чиновник также призвал жителей города сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.

По данным российского ресурса SHOT, несколько работников завода считаются пропавшими без вести, поскольку они не прибыли в пункт эвакуации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сразу в 7 областях РФ сильные взрывы.

Также "Комментарии" писали, что ракеты "Фламинго" прилетели на базу ФСБ.