Потужний вибух на хімзаводі "Авангард" у РФ: зруйновано цех, є постраждалі (ВІДЕО)

У російському місті Стерлітамак (Республіка Башкортостан) стався потужний вибух на території хімічного заводу "Авангард", де виготовляють нітроцелюлозу — речовину, яку використовують у виробництві лаків і пластмас. Унаслідок інциденту обвалився виробничий цех, постраждали щонайменше вісім людей, ще кілька залишаються під завалами.

Вибух на хімзаводі "Авангард" у Башкортостані. Фото ілюстративне

Як повідомляє російське медіа Mash, вибух пролунав у технологічній установці підприємства. Очевидці зазначають, що перед вибухом бачили яскравий спалах, після чого пролунав потужний гуркіт, який спричинив обвалення будівлі. На відео видно, як на території заводу чути звуки сигналізацій, а частина об’єкта повністю зруйнована.

Рятувальники, медики та представники місцевої влади прибули на місце події. Двох осіб уже дістали та госпіталізували, решті постраждалих медичну допомогу надають безпосередньо на місці.

За попередніми даними, причиною вибуху могло стати порушення техніки безпеки під час роботи в цеху. Водночас російські служби заявляють, що жодної активності безпілотників у районі не зафіксовано, тому версія зовнішнього втручання не розглядається.

Голова адміністрації Стерлітамака Еміль Шаймарданов підтвердив факт вибуху і повідомив, що перебуває на місці аварії.

"Стався вибух в одному із цехів заводу "Авангард". Зараз на місці працюють усі екстрені служби, які прибули оперативно. Дані щодо постраждалих уточнюються, їм надається необхідна допомога. Я триматиму ситуацію під контролем і інформуватиму про нові дані", — повідомив Шаймарданов.

Посадовець також закликав жителів міста зберігати спокій і не поширювати неперевірену інформацію.

За даними російського ресурсу SHOT, кілька працівників заводу вважаються зниклими безвісти, оскільки вони не прибули до пункту евакуації.

