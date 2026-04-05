Москва была к этому не готова: в США заявили о серьезных проблемах Кремля

В Институте изучения войны (ISW) заявили, что власти России столкнулись с более сильной волной недовольства населения из-за усиления цензуры в интернете, чем ожидали в Кремле. Аналитики отмечают, что последние шаги российских властей по ограничению доступа к популярным онлайн-платформам привели к падению доверия к Владимиру Путину.

Российский диктатор Владимир Путин.

Как пишет ISW в своем отчете, согласно опросу прокремлевского "Фонда общественного мнения", уровень доверия к Путину упал с 76% до 71%. Это самое большое падение рейтинга диктатора с 2019 года. Аналитики обращают внимание, что негативная тенденция началась еще в феврале после того, как власти РФ резко ограничили работу мессенджера Telegram.

Критику в адрес Кремля все чаще высказывают пророссийские блоггеры и военные комментаторы. Они обвиняют власти и Путина в трате ресурсов на интернет-цензуру вместо поддержки армии, а также жалуются на проблемы с военной связью.

Аналитики Института изучения войны также обратили внимание на заявления основателя Telegram Павла Дурова, который сказал, что около 65 миллионов россиян ежедневно пользуются VPN, чтобы обходить ограничения и сохранять доступ к сервису. По его словам, попытки массово блокировать IP-адреса привели к серьезным сбоям в работе банковских платежных систем в России.

Некоторые российские медиа связывали эти проблемы именно с попытками властей заблокировать интернет-трафик, однако такие сообщения быстро исчезли после вмешательства государственного регулятора Роскомнадзора, требовавшего удалить критические заявления.

Аналитики ISW отмечают, что противоречивые заявления российских чиновников по поводу политики блокирования свидетельствуют об отсутствии четкой стратегии. По их мнению, Кремль мог недооценить масштабы общественной реакции на новую волну цензуры.

