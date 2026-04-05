"У Путіна загострюється параноя": що сталося з поведінкою глави Кремля

Російський диктатор Володимир Путін останнім часом значно рідше з’являється на публіці та майже не залишає меж Москви. Політолог Ігор Рейтерович вважає, що така поведінка може бути пов’язана зі зростанням особистих страхів російського лідера та посиленням заходів безпеки.

Російський диктатор Володимир Путін.

Ігор Рейтерович у коментарі "24 Каналу" заявив, що Кремль міг серйозно занепокоїтися після ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї у кінці лютого 2026 року. На думку Рейтеровича, цей випадок міг вплинути на психологічний стан Путіна.

"Це очевидно, тому що на російських пропагандистських каналах прямо кажуть. Мовляв, коли в Ірані верховного лідера знищили точковим ударом, то Путін, імовірно, може стати наступним", – сказав Рейтерович.

Політолог також припускає, що з віком у Путіна могли посилитися параноїдальні риси, які раніше вже проявлялися у його поведінці, зокрема недовіра до оточення та страх змов. На його думку, саме тому очільник Кремля може уникати поїздок і рідше залишати свою резиденцію.

"У Путіна був схожий період після невдалого заколоту Євгена Пригожина. Тоді очільник Кремля боявся кудись літати. Він думав, якщо кудись полетить, то у цей час в Росії станеться переворот і йому вже не буде куди повертатися. У Путіна був такий страх, і про це опосередковано свідчили навіть люди з його оточення", – каже Рейтерович.

Як писали російські ЗМІ, після ліквідації Хаменеї Путін проводить наради у Кремлі або спілкується з чиновниками через відеозв’язок. Однією з небагатьох його публічних появ за останній час була зустріч 9 березня, присвячена ситуації на світовому ринку нафти та газу.

