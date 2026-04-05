Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Москва була до цього не готова: у США заявили про серйозні проблеми Кремля
Москва була до цього не готова: у США заявили про серйозні проблеми Кремля

Посилення цензури в Росії викликало сильну реакцію суспільства та спричинило падіння рейтингу Володимира Путіна.

5 квітня 2026, 08:45
Slava Kot

У Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що влада Росія зіткнулася з сильнішою хвилею невдоволення населення через посилення цензури в інтернеті, ніж очікували у Кремлі. Аналітики зазначають, що останні кроки російської влади щодо обмеження доступу до популярних онлайн-платформ спричинили падіння довіри до Володимира Путіна.

Москва була до цього не готова: у США заявили про серйозні проблеми Кремля

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як пише ISW у своєму звіті, згідно з опитуванням прокремлівського "Фонду громадської думки", рівень довіри до Путіна впав з 76% до 71%. Це найбільше падіння рейтингу диктатора з 2019 року. Аналітики звертають увагу, що негативна тенденція почалася ще у лютому після того, як влада РФ різко обмежила роботу месенджера Telegram.

Критику на адресу Кремля дедалі частіше висловлюють також проросійські блогери та військові коментатори. Вони звинувачують владу та Путіна у витрачанні ресурсів на інтернет-цензуру замість підтримки армії, а також скаржаться на проблеми з військовим зв’язком.

Аналітики Інституту вивчення війни також звернули увагу на заяви засновника Telegram Павла Дуров, який сказав, що близько 65 мільйонів росіян щодня користуються VPN, щоб обходити обмеження і зберігати доступ до сервісу. За його словами, спроби масово блокувати IP-адреси призвели до серйозних збоїв у роботі банківських платіжних систем у Росії.

Деякі російські медіа пов’язували ці проблеми саме зі спробами влади заблокувати інтернет-трафік, однак такі повідомлення швидко зникли після втручання державного регулятора Роскомнагляд, який вимагав видалити критичні заяви.

Аналітики ISW зазначають, що суперечливі заяви російських чиновників щодо політики блокування свідчать про відсутність чіткої стратегії. На їхню думку, Кремль міг недооцінити масштаби суспільної реакції на нову хвилю цензури.

У Путіна загострюється параноя. Через страх ліквідації очільник Кремля уникає публічних заходів і рідко залишає Москву.

В Кремлі озвучили новий ультиматум для Зеленського.



Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-4-2026/
