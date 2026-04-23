Министерство иностранных дел РФ развернуло новую информационную кампанию, утверждая, что страны Европы якобы готовят нападение на Калининградскую область. Аналитики расценивают такую риторику как создание алиби для возможной дальнейшей эскалации и попытку легитимизировать превентивный удар по европейским государствам, прикрываясь необходимостью самозащиты.

Выстраивая иллюзию неизбежной угрозы, Москва применяет классическую стратегию переложения ответственности. Однако, по словам дипломатов, реальная угроза происходит именно от РФ, которая перешла к прямым провокациям на границах НАТО.

В частности, был зафиксирован опасный инцидент в небе над Литвой. Российский дальний бомбардировщик Ту-22М3, вооруженный ракетой Х-22Н и под прикрытием истребителя Су-35С, возбудил воздушное пространство балтийской страны. Нарушителя перехватил самолет ВВС Румынии, выполнявший задачи в рамках миссии воздушной полиции.

Такие действия свидетельствуют о том, что Кремль фактически "прощупывает почву" и запугивает европейцев, совмещая агрессивную пропаганду об "угрозе Калининграда" с демонстрацией военной силы непосредственно у границ Европейского Союза.

