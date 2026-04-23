Главная Новости Мир Россия Москва готовит основу для удара по ЕС под видом «самообороны»
Москва готовит основу для удара по ЕС под видом «самообороны»

Российский бомбардировщик в воздушном пространстве Литвы: Кремль испытывает на прочность границы НАТО

23 апреля 2026, 20:15
Недилько Ксения

Министерство иностранных дел РФ развернуло новую информационную кампанию, утверждая, что страны Европы якобы готовят нападение на Калининградскую область. Аналитики расценивают такую риторику как создание алиби для возможной дальнейшей эскалации и попытку легитимизировать превентивный удар по европейским государствам, прикрываясь необходимостью самозащиты.

Выстраивая иллюзию неизбежной угрозы, Москва применяет классическую стратегию переложения ответственности. Однако, по словам дипломатов, реальная угроза происходит именно от РФ, которая перешла к прямым провокациям на границах НАТО.

В частности, был зафиксирован опасный инцидент в небе над Литвой. Российский дальний бомбардировщик Ту-22М3, вооруженный ракетой Х-22Н и под прикрытием истребителя Су-35С, возбудил воздушное пространство балтийской страны. Нарушителя перехватил самолет ВВС Румынии, выполнявший задачи в рамках миссии воздушной полиции.

Такие действия свидетельствуют о том, что Кремль фактически "прощупывает почву" и запугивает европейцев, совмещая агрессивную пропаганду об "угрозе Калининграда" с демонстрацией военной силы непосредственно у границ Европейского Союза.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что решение Европейского Союза о выделении 90 миллиардов евро для Украины вызвало волну возмущения в Российской Федерации. Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, агрессор рассчитывал на блокирование средств, чтобы ослабить сопротивление нашего государства.                                                



