Міністерство закордонних справ РФ розгорнуло нову інформаційну кампанію, стверджуючи, що країни Європи нібито готують напад на Калінінградську область. Аналітики розцінюють таку риторику як створення "алібі" для можливої подальшої ескалації та спробу легітимізувати превентивний удар по європейських державах, прикриваючись необхідністю самозахисту.

Вибудовуючи ілюзію неминучої небезпеки, Москва застосовує класичну стратегію перекладання відповідальності. Однак за словами дипломатів, реальна загроза походить саме від РФ, яка перейшла до прямих провокацій на кордонах НАТО.

Зокрема, було зафіксовано небезпечний інцидент у небі над Литвою. Російський дальній бомбардувальник Ту-22М3, озброєний ракетою Х-22Н та під прикриттям винищувача Су-35С, порушив повітряний простір балтійської країни. Порушника перехопив літак ВПС Румунії, який виконував завдання в межах місії повітряної поліції.

Такі дії свідчать про те, що Кремль фактично ""промацує ґрунт" та залякує європейців", поєднуючи агресивну пропаганду про "загрозу Калінінграду" з демонстрацією військової сили безпосередньо біля кордонів Європейського Союзу.

