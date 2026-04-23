logo_ukra

BTC/USD

78112

ETH/USD

2326.49

USD/UAH

43.94

EUR/UAH

51.38

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Москва готує підґрунтя для удару по ЄС під виглядом «самооборони»
commentss НОВИНИ Всі новини

Москва готує підґрунтя для удару по ЄС під виглядом «самооборони»

Російський бомбардувальник у повітряному просторі Литви: Кремль випробовує на міцність кордони НАТО

23 квітня 2026, 20:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Міністерство закордонних справ РФ розгорнуло нову інформаційну кампанію, стверджуючи, що країни Європи нібито готують напад на Калінінградську область. Аналітики розцінюють таку риторику як створення "алібі" для можливої подальшої ескалації та спробу легітимізувати превентивний удар по європейських державах, прикриваючись необхідністю самозахисту.

Ілюстративне фото

Вибудовуючи ілюзію неминучої небезпеки, Москва застосовує класичну стратегію перекладання відповідальності. Однак за словами дипломатів, реальна загроза походить саме від РФ, яка перейшла до прямих провокацій на кордонах НАТО.

Зокрема, було зафіксовано небезпечний інцидент у небі над Литвою. Російський дальній бомбардувальник Ту-22М3, озброєний ракетою Х-22Н та під прикриттям винищувача Су-35С, порушив повітряний простір балтійської країни. Порушника перехопив літак ВПС Румунії, який виконував завдання в межах місії повітряної поліції.

Такі дії свідчать про те, що Кремль фактично ""промацує ґрунт" та залякує європейців", поєднуючи агресивну пропаганду про "загрозу Калінінграду" з демонстрацією військової сили безпосередньо біля кордонів Європейського Союзу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що рішення Європейського Союзу про виділення 90 мільярдів євро для України викликало хвилю обурення в Російській Федерації. Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, агресор розраховував на блокування коштів, щоб послабити спротив нашої держави.                                                                                                        



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини