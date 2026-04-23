Рішення Європейського Союзу про виділення 90 мільярдів євро для України викликало хвилю обурення в Російській Федерації. Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, агресор розраховував на блокування коштів, щоб послабити спротив нашої держави.

За словами посадовця, наразі Кремль поширює фейк про те, що Європа нібито фінансує "продовження війни". Проте Коваленко наголошує, що це маніпуляція, оскільки саме Росія є ініціатором конфлікту і не виявляє реального бажання його припиняти. "Вони її розпочали, вони продовжують попри мирні зусилля США та прагнення України до миру", — підкреслив він.

Окупанти сподівалися, що відсутність фінансування дозволить їм зламати лінію фронту. Натомість європейська допомога стане інструментом для виснаження ворога та підтримки стабільності українських інституцій. Андрій Коваленко порівняв цей процес із медициною: "Це як ліки для опору хворобі. Не буде ліків, хвороба буде прогресувати. Ліки є — хвороба програє".

Попри очевидні факти, РФ продовжує перекладати відповідальність за затягування бойових дій на міжнародну спільноту. Характеризуючи дії агресора, керівник ЦПД додав: "Росія — це хробаки, і для їх знищення та наближення миру все зроблено правильно".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Кремлі прокоментували можливість прямого діалогу між лідерами України та Росії. Речник російського президента Дмитро Пєсков у коментарі медіа зазначив, що Володимир Путін не відкидає зустрічі з Володимиром Зеленським, проте вона має відбутися лише за певних обставин.

За словами представника Кремля, переговори на найвищому рівні можуть стати результативними лише "на етапі фіналізації домовленостей". Таким чином Москва дає зрозуміти, що зустріч президентів не розглядається як інструмент для початку діалогу, а лише як формальне закріплення вже напрацьованих рішень.