Москва и другие области России содрогались от взрывов: что заявили в Минобороны РФ

В Минобороны России заявили, якобы их ПВО прошлой ночью перехватила и уничтожила 193 "украинских беспилотника", 34 из которых якобы "летели на Москву". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Дрон. Фото: из открытых источников

В российском ведомстве отчитываются об обезвреживании 47 дронов над Брянской областью, 42 – над Калужской, 40 – над Московским регионом, "в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву".

Еще 32 беспилотника, по данным Минобороны РФ, якобы были уничтожены над территорией Тульской области. 10 – над Курской областью, 7 – над Орловской. По 4 – над Ростовской и Воронежской областями. По 2 – над Оренбургской и Тамбовской областями. И по одному – над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на понедельник российскую столицу атаковали украинские беспилотники. Местные жители сообщают о серии мощных взрывов в разных районах Москвы и Подмосковья.

По данным российских Telegram-каналов, удары зафиксированы в Дубне, Серпухове, Раменском, Новой Москве и Коммунарке. Очевидцы публикуют видео, на которых видны вспышки в небе и работа ПВО.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько дронов были сбиты, а обломки упали на территории города. По его словам, "на местах падения работают оперативные службы".

Впрочем, по информации российских медиа, атака продолжается прямо сейчас.

В сети также появилось фото мобильной огневой группы у подтверждающего Кремля — оборона Москвы находится в полной боевой готовности.

