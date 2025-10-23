logo

Россия содрогалась от взрывов: почему топливный кризис обострится еще больше
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия содрогалась от взрывов: почему топливный кризис обострится еще больше

В Рязани под ударом оказался НПЗ и аэродром

23 октября 2025, 07:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 23 октября в российской Рязани прогремела серия сильных взрывов. Местные паблики сообщали об атаке беспилотников, публикуя видео, на которых слышны характерные звуки пролета дронов.

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

Взрывы раздавались в Рязани и городе Скопин. Речь идет о по меньшей мере 10 взрывах. Местные власти традиционно утверждают, что по воздушным целям отработала российская ПВО, поэтому попаданий и разрушений якобы нет.

Впрочем, очевидцы уже опубликовали в сети видео, на которых видно пожары. Взрывы раздавались в районе местного НПЗ и аэродрома Дягилево.

В Генштабе ВСУ пока не подтверждали причастность к атаке.

Читайте также на портале "Комментарии" — девять человек погибли, еще пятеро получили ранения в результате взрыва на заводе в городе Копейск Челябинской области в России. Эту информацию подтвердил губернатор региона Алексей Текслер.

В сообщении чиновника говорится, что пожар, возникший после взрыва, удалось потушить – открытое горение ликвидировано. Спасатели начали разборку завалов, под которыми могут оставаться люди, считающиеся пропавшими без вести. Их количество сейчас уточняется.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 22 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду стратегических объектов на территории Российской Федерации — среди них Саранский механический завод в Республике Мордовия и нефтеперерабатывающий завод в Махачкале (Дагестан). Об этом официально сообщил Генеральный штаб ВСУ. 

По словам Генштаба, на территории Саранского механического завода зафиксированы взрывы; предприятие производит противопехотные инженерные боеприпасы, комплекты минирования, детонаторы и узлы инициирования именно поэтому оно указано как логистически важный военно-промышленный объект.




