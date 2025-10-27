Москва та інші області Росії здригалися від вибухів: що заявили в Міноборони РФ

У Міноборони Росії заявили, нібито їх ППО минулої ночі перехопило і знищило 193 "українські безпілотники", 34 з яких нібито "летіли на Москву". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

У російському відомстві звітують про знешкодження 47 дронів над Брянською областю, 42 — над Калузькою, 40 — над Московським регіоном, "у тому числі 34 БПЛА, що летіли на Москву".

Ще 32 безпілотники, за даними Міноборони РФ, нібито було знищено над територією Тульської області. 10 – над Курською областю, 7 – над Орловською. По 4 – над Ростовською та Воронезькою областями. По 2 – над Оренбурзькою та Тамбовською областями. І по одному – над Білгородською, Липецькою та Самарською областями.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти понеділка російську столицю атакували українські безпілотники. Місцеві жителі повідомляють про серію потужних вибухів у різних районах Москви та Підмосков'я.

За даними російських Telegram-каналів, удари зафіксовані в Дубні, Серпухові, Раменському, Новій Москві та Комунарці. Очевидці публікують відео, на яких видно спалахи в небі та роботу ППО.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що кілька дронів було збито, а уламки впали на території міста. За його словами, "на місцях падіння працюють оперативні служби".

Втім, за інформацією російських медіа, атака продовжується прямо зараз.

У мережі також з'явилося фото мобільної вогневої групи у Кремля, що підтверджує — оборона Москви перебуває в повній бойовій готовності.

