logo_ukra

BTC/USD

114123

ETH/USD

4120.24

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Москва та інші області Росії здригалися від вибухів: що заявили в Міноборони РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Москва та інші області Росії здригалися від вибухів: що заявили в Міноборони РФ

РФ підтвердила атаку майже 200 дронів, понад 30 з яких "летіли на Москву"

27 жовтня 2025, 06:52 comments1967
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Міноборони Росії заявили, нібито їх ППО минулої ночі перехопило і знищило 193 "українські безпілотники", 34 з яких нібито "летіли на Москву". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Москва та інші області Росії здригалися від вибухів: що заявили в Міноборони РФ

Дрон. Фото: з відкритих джерел

У російському відомстві звітують про знешкодження 47 дронів над Брянською областю, 42 — над Калузькою, 40 — над Московським регіоном, "у тому числі 34 БПЛА, що летіли на Москву".

Ще 32 безпілотники, за даними Міноборони РФ, нібито було знищено над територією Тульської області. 10 – над Курською областю, 7 – над Орловською. По 4 – над Ростовською та Воронезькою областями. По 2 – над Оренбурзькою та Тамбовською областями. І по одному – над Білгородською, Липецькою та Самарською областями.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти понеділка російську столицю атакували українські безпілотники. Місцеві жителі повідомляють про серію потужних вибухів у різних районах Москви та Підмосков'я.

За даними російських Telegram-каналів, удари зафіксовані в Дубні, Серпухові, Раменському, Новій Москві та Комунарці. Очевидці публікують відео, на яких видно спалахи в небі та роботу ППО.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що кілька дронів було збито, а уламки впали на території міста. За його словами, "на місцях падіння працюють оперативні служби".

Втім, за інформацією російських медіа, атака продовжується прямо зараз.

У мережі також з'явилося фото мобільної вогневої групи у Кремля, що підтверджує — оборона Москви перебуває в повній бойовій готовності.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія тремтіла від вибухів: чому паливна криза загостриться ще більше.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/mod_russia/57904
Теги:

Новини

Всі новини