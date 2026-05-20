Москва и Пекин приняли декларацию во время визита Путина в Китай: основные положения

Москва и Пекин зафиксировали общее видение мирового устройства в пространной декларации, принятой по итогам визита Владимира Путина в КНР 19-20 мая 2026 года. Стороны выступили с резкой критикой Запада, выразив обеспокоенность милитаризацией США и их союзников, а также усилением Североатлантического альянса.

"Присутствие НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе несовместимо с укреплением мира", — говорится в тексте совместного документа.

Лидеры двух стран особо подчеркнули, что считают угрозой безопасности ускоренную ремилитаризацию Японии и предостерегли мировое сообщество от возвращения к "закону джунглей" и доминирования права сильного в международной политике.

Особое внимание в декларации уделили вопросам суверенитета и санкционного давления. РФ и КНР высказались против принуждения нейтральных государств к изменению их позиции и осудили использование правозащитной риторики как инструмента вмешательства.

"В мире нет стран и народов "первого сорта", а гегемонизм в любых проявлениях неприемлем", — резюмируют подписанты, добавляя, что любые односторонние ограничения без одобрения Совбеза ООН незаконны.

В контексте глобальных конфликтов Россия выразила благодарность Пекину за его позицию по поводу войны в Украине.

"РФ ценит объективное и беспристрастное отношение Китая к украинскому вопросу", — отмечается в заявлении.

В то же время лидеры подвергли критике военные действия Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке, назвав удары по Ирану противоправными, и призвали новые власти Сирии бороться с терроризмом.

Значительная часть договоренностей касается защиты лидеров государств от международного правосудия и сохранения их имущества.

"Гарантией стабильных международных отношений является иммунитет глав государств от уголовного преследования", — убеждены стороны, также совместно осудившие попытки блокирования или конфискации активов иностранных стран.

В практической плоскости Москва и Пекин договорились углублять технологическое и экономическое сотрудничество. Стороны планируют интегрировать навигационные системы ГЛОНАСС и Beidou, а также развивать совместные проекты в области термоядерного синтеза и реакторов на быстрых нейтронах. Какие-либо таможенные ограничения или препятствия судоходству в международной торговле лидеры назвали недопустимыми.

