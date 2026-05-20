Москва та Пекін ухвалили декларацію під час візиту Путіна до Китаю: основні тези

Москва та Пекін зафіксували спільне бачення світового устрою у розлогій декларації, ухваленій за підсумками візиту Володимира Путіна до КНР 19–20 травня 2026 року. Сторони виступили з різкою критикою Заходу, висловивши стурбованість "мілітаризацією США та їхніх союзників", а також посиленням Північноатлантичного альянсу.

"Присутність НАТО в Азійсько-Тихоокеанському регіоні є несумісною зі зміцненням миру", — йдеться у тексті спільного документа.

Лідери двох країн окремо наголосили, що вважають загрозою безпеці прискорену ремілітаризацію Японії, та застерегли світову спільноту від повернення до "закону джунглей" і домінування права сильного в міжнародній політиці.

Окрему увагу в декларації приділили питанням суверенітету та санкційного тиску. РФ і КНР висловилися проти примусу нейтральних держав до зміни їхньої позиції та засудили використання правозахисної риторики як інструменту втручання.

"У світі немає країн та народів "першого сорту", а гегемонізм у будь-яких проявах є неприйнятним", — резюмують підписанти, додаючи, що будь-які односторонні обмеження без схвалення Радбезу ООН є незаконними.

У контексті глобальних конфліктів Росія висловила вдячність Пекіну за його позицію щодо війни в Україні.

"РФ цінує об’єктивне та неупереджене ставлення Китаю до українського питання", — зазначається у заяві.

Водночас лідери розкритикували військові дії Вашингтона та Тель-Авіва на Близькому Сході, назвавши удари по Ірану протиправними, та закликали нову владу Сирії боротися з тероризмом.

Значна частина домовленостей стосується захисту лідерів держав від міжнародного правосуддя та збереження їхнього майна.

"Гарантією стабільних міжнародних відносин є імунітет глав держав від кримінального переслідування", — переконані сторони, які також спільно засудили спроби блокування чи конфіскації активів іноземних країн.

У практичній площині Москва та Пекін домовилися поглиблювати технологічну та економічну співпрацю. Сторони планують інтегрувати навігаційні системи ГЛОНАСС і Beidou, а також розвивати спільні проєкти у сфері термоядерного синтезу та реакторів на швидких нейтронах. Будь-які митні обмеження чи перешкоди судноплавству в міжнародній торгівлі лідери назвали неприпустимими.

