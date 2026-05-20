Москва та Пекін ухвалили декларацію під час візиту Путіна до Китаю: основні тези

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Москва та Пекін зафіксували спільне бачення світового устрою у розлогій декларації, ухваленій за підсумками візиту Володимира Путіна до КНР 19–20 травня 2026 року. Сторони виступили з різкою критикою Заходу, висловивши стурбованість "мілітаризацією США та їхніх союзників", а також посиленням Північноатлантичного альянсу.
Путін і Сі Цзіньпін
Лідери двох країн окремо наголосили, що вважають загрозою безпеці прискорену ремілітаризацію Японії, та застерегли світову спільноту від повернення до "закону джунглей" і домінування права сильного в міжнародній політиці.
Окрему увагу в декларації приділили питанням суверенітету та санкційного тиску. РФ і КНР висловилися проти примусу нейтральних держав до зміни їхньої позиції та засудили використання правозахисної риторики як інструменту втручання.
У контексті глобальних конфліктів Росія висловила вдячність Пекіну за його позицію щодо війни в Україні.
Водночас лідери розкритикували військові дії Вашингтона та Тель-Авіва на Близькому Сході, назвавши удари по Ірану протиправними, та закликали нову владу Сирії боротися з тероризмом.
Значна частина домовленостей стосується захисту лідерів держав від міжнародного правосуддя та збереження їхнього майна.
У практичній площині Москва та Пекін домовилися поглиблювати технологічну та економічну співпрацю. Сторони планують інтегрувати навігаційні системи ГЛОНАСС і Beidou, а також розвивати спільні проєкти у сфері термоядерного синтезу та реакторів на швидких нейтронах. Будь-які митні обмеження чи перешкоди судноплавству в міжнародній торгівлі лідери назвали неприпустимими.
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що у Кремлі заявили про нові важливі домовленості між Росією
та Китаєм після переговорів Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна в Пекіні. Помічник
російського диктатора Юрій Ушаков назвав зустріч "дуже змістовною" та
натякнув на досягнення стратегічної угоди, деталі якої не розкриваються.