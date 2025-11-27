Москва йде на безпрецедентний крок, щоб утримати рубль: розвідка розкрила деталі

Країна-агресор змушена масово розпродавати золоті резерви, щоб латати бюджет і підтримувати рубль, що свідчить про швидке виснаження її стратегічних запасів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

У повідомленні йдеться, що Центральний банк РФ, який раніше систематично накопичував золоті резерви, тепер почав продавати дорогоцінний метал банкам, держкомпаніям та інвестиційним структурам.

Розвідники наголошують, фактично це сигналізує про те, що економічний тиск, під яким опинилася Росія через санкції та ізоляцію, настільки сильний, що Росія вперше за багато років почавши "проїдати" стратегічні запаси.

Зазначається, що до 2025 ЦБ РФ не реалізовував золото комерційним учасникам, отримуючи його переважно від міністерства фінансів. Проте різке скорочення ліквідності змушує регулятора змінювати підхід. Водночас стрімко тане і Фонд національного добробуту: зі 113,5 млрд доларів у 2022 році до лише 51,6 млрд доларів у 2025-му. Запаси золота у фонді за цей період зменшились на 57% – з 405,7 т до 173,1 т.

За прогнозами, 2025 року Росія може продати до 30 млрд доларів у золоті (близько 230 тонн), а 2026-го — ще не менше 15 млрд доларів (115 тонн).

Така масштабна монетизація дорогоцінного металу фактично перетворює його на ресурс для латання бюджетних дірок, підтримки корпоративної ліквідності та утримання рубля від обвалу.

Водночас експерти попереджають, що така стратегія створює серйозні довгострокові ризики, оскільки золото – це один із останніх високоліквідних активів, на які Москва має повний контроль. Розпродаж золота робить державні фінанси дуже вразливими. Виснаження резервів може суттєво зменшити можливості для майбутніх валютних інтервенцій та фінансової стабілізації.

