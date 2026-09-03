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Москва наносит ответный удар Берлину: Лавров сделал настораживающее заявление

Кремль решил свернуть немецкое культурное присутствие в России после того, как Германия закрыла «Русский дом» в Берлине на фоне обвинений в российской гибридной атаке

3 сентября 2026, 10:20
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Кравцев Сергей

Россия закроет все три филиала немецкого Института Гёте на своей территории. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, представив решение Москвы как прямой ответ на действия Германии.

Москва наносит ответный удар Берлину: Лавров сделал настораживающее заявление

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

По словам главы российского МИД, филиалы Института Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске прекратят работу после решения Берлина закрыть российский культурный центр "Русский дом".

"Конечно, они будут закрыты – после того, как оттуда выгнали наш культурный центр", — заявил Сергей Лавров. 

Он объяснил решение необходимостью ответить на действия Германии зеркальными мерами.

Российский министр также заявил, что Берлин якобы сознательно пошел на шаг, который означает прекращение немецкого культурного присутствия в России. Таким образом, очередной дипломатический конфликт между двумя странами теперь затрагивает не только политическую и безопасностьную сферы, но и культурные связи.

Поводом для обострения стал инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига. 1 сентября Германия официально обвинила Россию в гибридной атаке, произошедшей там в начале августа, и объявила о серии ответных мер.

Среди них – закрытие российского генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине. Кроме того, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль вызвал российского посла. Аналогичные дипломатические шаги предприняли и другие европейские столицы.

Теперь Москва отвечает собственными ограничениями. Закрытие филиалов Института Гёте фактически означает новый виток разрушения гуманитарных и культурных связей между Россией и Германией.

Эскалация показывает, как инцидент с беспилотником постепенно перерастает в более широкий дипломатический конфликт. Если стороны продолжат обмениваться зеркальными мерами, последствия могут затронуть уже не отдельные организации, а практически все оставшиеся каналы взаимодействия между Россией и европейскими государствами.

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