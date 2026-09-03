Москва завдає удару у відповідь Берліну: Лавров зробив насторожуючу заяву

Росія закриє всі три філії німецького Інституту Ґете на своїй території. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, представивши рішення Москви як пряму відповідь на дії Німеччини.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

За словами глави російського МЗС, філії Інституту Ґете в Москві, Санкт-Петербурзі та Новосибірську припинять роботу після рішення Берліна закрити російський культурний центр "Російський дім".

"Звичайно, їх буде закрито – після того, як звідти вигнали наш культурний центр", — заявив Сергій Лавров.

Він пояснив рішення необхідністю відповісти на дії Німеччини дзеркальними заходами.

Російський міністр також заявив, що Берлін нібито свідомо пішов на крок, що означає припинення німецької культурної присутності у Росії. Таким чином, черговий дипломатичний конфлікт між двома країнами тепер торкається не лише політичної та безпекової сфер, а й культурних зв'язків.

Приводом для загострення став інцидент із дроном в аеропорту Лейпцигу. 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію в гібридній атаці, що сталася там на початку серпня, і оголосила про серію заходів у відповідь.

Серед них – закриття російського генконсульства у Бонні та "Російського дому" у Берліні. Крім того, глава МЗС Німеччини Йохан Вадефуль викликав російського посла. Аналогічні дипломатичні кроки зробили й інші європейські столиці.

Тепер Москва відповідає своїми обмеженнями. Закриття філій Інституту Ґете фактично означає новий виток руйнування гуманітарних та культурних зв'язків між Росією та Німеччиною.

Ескалація показує, як інцидент із безпілотником поступово переростає у ширший дипломатичний конфлікт. Якщо сторони продовжать обмінюватися дзеркальними заходами, наслідки можуть торкнутися вже не окремих організацій, а практично всіх каналів взаємодії між Росією і європейськими державами, що залишилися.

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