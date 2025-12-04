logo_ukra

BTC/USD

93132

ETH/USD

3206.47

USD/UAH

42.2

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Москва наполягає на таємних переговорах із Вашингтоном: у США розповіли, що це означає
commentss НОВИНИ Всі новини

Москва наполягає на таємних переговорах із Вашингтоном: у США розповіли, що це означає

Кремль дав зрозуміти, що громадськість практично нічого не дізнається про те, що насправді обговорюється з американською стороною

4 грудня 2025, 08:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Путінські чиновники, включаючи самого диктатора Володимира Путіна, далі публічно відмовляються обговорювати результати зустрічі з посланцями Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером 2 грудня. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Москва наполягає на таємних переговорах із Вашингтоном: у США розповіли, що це означає

Переговори у Кремлі. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, зазначають американські аналітики, перший заступник голови Комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Олексій Чепа заявив, мовляв, РФ проводить переговори зі США "конфіденційно", щоб запобігти "тиску" зовнішніх сил на переговори.

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков також підтвердив це. Мовляв, Москва проводитиме переговори "мовчки", бо стверджує він, що діалог матиме успіх, якщо буде приватним. Представник Кремля заявив, що сподівається, що Вашингтон дотримуватиметься бажання РФ і також не розголошуватиме інформацію про переговори.

"Раніше ISW оцінювала, що Кремль готується утриматися від публічного обговорення результатів зустрічі США та Росії 2 грудня, щоб приховати відхилення Росією мирної пропозиції США та України", — констатували американські експерти.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп заявив, що найкращим часом для укладання мирної угоди між Україною та РФ був момент, коли він говорив за відсутність карток. Про це американський лідер заявив під час спілкування з представниками ЗМІ у Білому домі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп уперше після зустрічі свого зятя Джареда Кушнера та спецпосланника Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві прокоментував переговори.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-december-3-2025/
Теги:

Новини

Всі новини