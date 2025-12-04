Москва наполягає на таємних переговорах із Вашингтоном: у США розповіли, що це означає

Путінські чиновники, включаючи самого диктатора Володимира Путіна, далі публічно відмовляються обговорювати результати зустрічі з посланцями Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером 2 грудня. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Переговори у Кремлі. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, зазначають американські аналітики, перший заступник голови Комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Олексій Чепа заявив, мовляв, РФ проводить переговори зі США "конфіденційно", щоб запобігти "тиску" зовнішніх сил на переговори.

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков також підтвердив це. Мовляв, Москва проводитиме переговори "мовчки", бо стверджує він, що діалог матиме успіх, якщо буде приватним. Представник Кремля заявив, що сподівається, що Вашингтон дотримуватиметься бажання РФ і також не розголошуватиме інформацію про переговори.

"Раніше ISW оцінювала, що Кремль готується утриматися від публічного обговорення результатів зустрічі США та Росії 2 грудня, щоб приховати відхилення Росією мирної пропозиції США та України", — констатували американські експерти.

