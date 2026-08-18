В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о вызове главы японской дипломатической миссии Акиры Муто. Российская сторона выразила дипломату резкое недовольство из-за официальной позиции Токио по поводу визита Владимира Путина на оккупированный остров Итуруп. В частности, заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин объявил решительный протест в связи с антироссийской риторикой премьер-министра Японии Санаэ Такаити и руководителя японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотеги.

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Российские чиновники снова попытались оправдать оккупацию территорий ссылками на события прошлого века.

"С российской стороны было заявлено, что суверенитет и юрисдикция России над южными Курильскими островами незыблемы", — говорится в сообщении ведомства страны-агрессорки.

В Москве продолжают утверждать, что эти земли отошли к ним по результатам Второй мировой войны, якобы зафиксированным соглашениями Союзных государств и Уставом ООН.

В то же время в Кремле резко отреагировали на попытки Токио восстановить историческую справедливость принадлежности островов.

"Любые попытки японской стороны прямо или косвенно подвергать сомнению эту очевидную реальность абсолютно неприемлемы и незаконны", — резюмировали в российском МИД.

Напоследок представители РФ вспомнили о последовательном соблюдении Японией санкционного курса "коллективного Запада" и финансово-политической помощи Киеву, пригрозив руководителю японского диппредставительства "адекватными ответными шагами".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко прокомментировал громкий дипломатический скандал между Токио и Москвой, разразившийся после поездки Владимира Путина на оккупированный Россией остров Итуруп. В ответ на официальную ноту протеста со стороны Японии, Кремль попытался вызвать японского дипломата для объяснений, однако потерпел публичное фиаско.